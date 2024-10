Fanclub ‚Sauerländer Lederhosen‘ spendet 750 Euro an die DRK-Kinderklinik Siegen

(wS/sa) Siegen – Wenden 09.10.2024 | Der FC Bayern-Fanclub „Sauerländer Lederhosen“ aus Wenden hat der DRK-Kinderklinik Siegen eine Spende in Höhe von 750 Euro überreicht.

Vertreter des Vereins besuchten dafür die Station 4 der Klinik, um den Scheck persönlich an Jana Plaßmann zu übergeben.

Die Spende stammt aus den Erlösen verschiedener Aktivitäten des Fanclubs, darunter das traditionelle Sommerfest, einer Winterwanderung sowie diverse Fahrten und Ausflüge, die das ganze Jahr über stattfinden. „Uns ist es besonders wichtig, dass das Geld in der Region bleibt und an der richtigen Stelle ankommt“, betonte Helena Hochstein, Vorstandsmitglied des Fanclubs, bei der Übergabe.

Gemeinsam mit ihren Vorstandskollegen Michael Struck, Andreas Meurer und Thomas Ernst übergab sie den Spendenscheck an Jana Plaßmann, die sich stellvertretend für das Team der Station 4 herzlich bedankte. „Wir sind sehr dankbar, dass Vereine wie der Fanclub ‚Sauerländer Lederhosen‘ unsere Arbeit durch solche Spenden unterstützen. Das motiviert unser Team immer wieder aufs Neue, sich den täglichen Herausforderungen unserer Arbeit zu stellen“, erklärte Plaßmann.

Die Spende wird insbesondere der Neuropädiatrie sowie der Diabetologie der Station zugutekommen. Beide Fachbereiche leisten einen wertvollen Beitrag zur Behandlung von erkrankten Kindern und Jugendlichen.

Die Aktion des Fanclubs zeigt einmal mehr, wie wichtig lokales Engagement für die Arbeit der Klinik und andere soziale Einrichtungen ist. Die Unterstützung aus der Region hilft nicht nur finanziell, sondern ist auch ein starkes Zeichen der Solidarität und Wertschätzung gegenüber dem Pflegepersonal und den Ärzten, die täglich ihr Bestes für die kleinen Patienten geben.

Der FC Bayern-Fanclub „Sauerländer Lederhosen“ plant bereits weitere Veranstaltungen, um auch in Zukunft soziale Projekte und Einrichtungen in der Region zu fördern. So gibt es

beispielsweise bei der jährlich stattfinden Winterwanderung eine große Tombola für die Mitglieder. Der Erlös stellt einen großen und wichtigen Teil für solche Spendenaktionen dar.

Wer den Fanclub in seiner sozialen Arbeit unterstützen möchte, kann sich gerne mit Sachspenden an den Vorstand wenden. Informationen zur gesamten Arbeit des Clubs gibt es unter www.sauerländer-lederhosen.de

Interessierte Fußballfans und Mitglieder des Fanclubs treffen sich regelmäßig am ersten Mittwoch eines jeden Monats um 19:00 Uhr im Gasthof Berghof in Wenden. Hier werden Neuigkeiten ausgetauscht, zukünftige Aktivitäten besprochen und aktuelle Entwicklungen rund um den FC Bayern diskutiert. Neue Mitglieder und Interessierte sind jederzeit herzlich willkommen, den Fanclub persönlich kennenzulernen.

.

.

