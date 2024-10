Feuerwehreinsatz im Industriegebiet Jägersgrund: Defekter Trocknungsofen sorgt für Rauchentwicklung

(wS/red) Schameder 21.10.2024 | Ein defekter Trocknungsofen in einem Kunststoff verarbeitenden Betrieb im Industriegbiet Jägersgrund in Schameder hat am Sonntagabend für einen Feuerwehreinsatz gesorgt.

In der Produktionshalle der Firma war es zu Rauchentwicklung gekommen, weshalb die Warnanlage ausgelöst hatte. Sofort machten sich rund 35 Feuerwehrkräfte auf den Weg ins Industriegebiet, um unter schwerem Atemschutz in die Halle vorzugehen. Dabei konnten die Kameraden – gemeinsam mit Verantwortlichen der Firma – schnell den heiß gelaufenen Trocknungsofen als Ursache feststellen. Der Ofen wurde direkt von der Stromversorgung getrennt. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. Nach kurzer Zeit konnten die Feuerwehrkräfte, die Polizei und der DRK Rettungsdienst aus Womelsdorf ihren Heimweg antreten.

Fotos: M. Böhl

