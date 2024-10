FREIE WÄHLER Siegen-Wittgenstein nominieren Benjamin Grimm als Direktkandidaten für die Bundestagswahl

(wS/fw) Siegen 06.10.2024 | Die FREIEN WÄHLER Siegen-Wittgenstein haben Benjamin Grimm als Direktkandidaten für die Bundestagswahl 2025 nominiert. Der 42-Jährige, verheiratet und Vater von drei Töchtern, zog 2013 nach Siegen-Wittgenstein und stammt gebürtig aus Bad Fredeburg im Hochsauerland. Beruflich bringt er umfangreiche Erfahrungen aus seiner Zeit bei der Luftwaffe mit, wo er bis 2023 im Einsatzführungsdienst in Erndtebrück tätig war. Derzeit arbeitet er als Scrum Master im Air and Space Softwarecenter. Lokalpolitisch engagiert sich Grimm seit 2020 im Siegener Stadtrat.

In seiner Nominierungsrede betonte Benjamin Grimm die Bedeutung des Wahlkreises Siegen-Wittgenstein als wichtigen Industriestandort, der maßgeblich von einer funktionierenden Infrastruktur abhängig ist. „Hier möchte ich anpacken und moderne Ideen einbringen, bei der Digitalisierung der Kommunen hinken wir deutlich hinter dem Rest Deutschlands hinterher“, erklärte er. Grimm steht innerhalb der FREIEN WÄHLER für einen liberalen Wirtschaftskurs und setzt auf eine starke wirtschaftliche Entwicklung der Region, die durch die Förderung des Mittelstands und die Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für Unternehmen unterstützt werden soll. „Wir brauchen eine wirtschaftliche Grundlage, die Innovation fördert und unseren Standort stärkt.“

Der Ausbau erneuerbarer Energien ist für Grimm ebenfalls ein zentrales Anliegen: „Ein weiterer wichtiger Punkt wird die Notwendigkeit sein, den Ausbau erneuerbarer Energien aktiv zu begleiten.“ Dabei betont Grimm jedoch, dass dies nur im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern gelingen kann. „Ohne eine umfassende Bürgerbeteiligung wird der notwendige Umbau unserer Energieversorgung nicht erfolgreich sein. Am fehlenden Dialog ist die Politik der Grünen unter Robert Habeck im Bund gescheitert.“

Ein weiteres zentrales Anliegen Grimms ist das Thema Sicherheit und der gesellschaftliche Zusammenhalt. „Es ist wichtig, dass wir wieder in einem sicheren Europa leben können. Noch vor 10 Jahren, war ein Krieg auf europäischen Boden undenkbar. Dafür müssen wir im Bund eine andere Sprache sprechen“, betonte Grimm. Die zunehmende Polarisierung in der Gesellschaft und das Erstarken nationalistischer Parteien wie der AfD in Deutschland und der FPÖ in Österreich könne nur gesamtgesellschaftlich bekämpft werden. „Wir brauchen ein starkes, vereintes Europa und müssen als Gesellschaft geschlossen gegen Extremismus und Nationalismus vorgehen.“

Grimm verfolgt ambitionierte Ziele für die Bundestagswahl 2025: „Ich bin überzeugt, dass es uns als Partei diesmal gelingen wird, erstmalig in den Bundestag einzuziehen. Mein persönliches Ziel ist neben dem Einzug in den Bundestag ein starkes Ergebnis bei den Erststimmen.“

Rolle als neu gewählter Vorsitzender der FREIEN WÄHLER Südwestfalen

Erst vor zwei Wochen wurde Benjamin Grimm einstimmig zum neuen Vorsitzenden der FREIEN WÄHLER Südwestfalen gewählt. Als Vorsitzender setzt er sich besonders für die bessere Vernetzung der fünf Kreise in Südwestfalen ein und sieht großes Potenzial im wachsenden Mitgliederstamm der FREIEN WÄHLER. „Wir brauchen eine starke Koalition der Mitte als Alternative zu den erstarkten linken und rechten Rändern“, betonte Grimm nach seiner Wahl. Ein starkes Ergebnis bei der Bundestagswahl 2025 bleibt für ihn auch in seiner neuen Rolle als Direktkandidat ein zentrales Ziel.

FREIE WÄHLER als Bindeglied zwischen Land und Bund

Die FREIEN WÄHLER haben sich bundesweit als starke und unabhängige Kraft etabliert, die eng mit lokalen Wählergemeinschaften zusammenarbeiten. Sie fungieren dabei als wichtiges Bindeglied zwischen der kommunalen Ebene, den Ländern und dem Bund. “Die ersten Wählergemeinschaften haben sich bereits bei mir gemeldet um über mögliche Synergien zu sprechen“, betont Grimm. Besonders erfolgreich zeigt sich dies am Beispiel der FREIEN WÄHLER Bayern, die seit einigen Jahren als Koalitionspartner in der bayerischen Landesregierung vertreten sind und entscheidende politische Impulse setzen. Diese bundesweite Vernetzung und politische Schlagkraft wollen die FREIEN WÄHLER nun auch verstärkt im Bundestag einbringen.

Mit seiner Kandidatur wollen die FREIEN WÄHLER ein klares Zeichen setzen: Für eine starke, unabhängige Stimme in Berlin, die sich für die Bedürfnisse der Menschen in Siegen-Wittgenstein und Südwestfalen einsetzt.

