Jahresabschlussübung der Feuerwehr Wenden

(wS/ots) Wenden 28.10.2024 | Bei bestem Wetter fand die Jahresabschlussübung am Samstag, den 26.10.2024 gegen 15 Uhr auf dem Sportgelände des FSV Gerlingen statt. Für die zahlreichen interessierten Bürgerinnen und Bürger waren drei verschiedene Einsatzübungen vorbereitet. Beginnend mit einer Brandbekämpfung im Vereinsheim auf dem Bieberg, bei der nach einer Fettexplosion im Küchenbereich mehrere Personen verletzt wurden und von der Feuerwehr gerettet werden mussten. Über einen Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten. Hier erfolgte in enger Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz die schonende Rettung der Personen, die von den Kameradinnen und Kameraden mit hydraulischem Gerät aus den verunfallten Fahrzeugen befreit wurden. Bis hin zur Rettung einer Person von einem Flutlichtmast, die bei Wartungsarbeiten einen internistischen Notfall erlitten hatte und nicht mehr selbstständig den Weg nach unten antreten konnte. Hier kam die Gruppe der Einfachen Rettung aus Höhen und Tiefen der Feuerwehr Wenden zum Einsatz. Traditionsgemäß beteiligte sich auch der Ortsverein Wenden des Deutschen Roten Kreuzes an der Abschlussübung. Unterstützt wurden sie in diesem Jahr mit Personal und Gerät vom Ortsverein Olpe. „Die Übungen haben bereits ein breites Spektrum der Aufgaben der Feuerwehr abgedeckt“, so Wehrleiter Joachim Hochstein. „Wir freuen uns, dass so viele interessierte Bürgerinnen und Bürger, vor allem aber auch Kinder, die Übung beobachtet haben.“ Neben einigen Vertretern des Gemeinderates überzeugten sich auch Bürgermeister Bernd Clemens und Kreisbrandmeister Christoph Lütticke vom Leistungsstand der Wendener Wehr. Abschließend marschierten die Übungsteilnehmer unter Begleitung des Musikzuges der Feuerwehr Wenden zum nahgelegenen Feuerwehrhaus in Gerlingen.

Fotos: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Wenden