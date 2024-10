Kirchenmusikalische Andacht zum Thema Frieden mit dem Chor der Peter-und-Paul-Kirche am 20. Oktober

(wS/hml) Siegen 14.10.2024 | Am Sonntag, den 20. Oktober um 16:00 Uhr gestaltet der Chor der St.-Peter-und-Paul-Kirche Siegen in der St.-Peter-und-Paul-Kirche unter Leitung von DKM Helga Maria Lange eine kirchenmusikalische Andacht zum Thema Frieden mit Werken von u.a. F. Mendelssohn, J. Rutter, H. Parry und A. Snyder. Thomas Maiworm begleitet an der Orgel, die geistlichen Worte dazu spricht Pia Biehl.

Foto: Pfarrei Christkönig

.

.

