klaNGVoll lädt ein: Proben dienstags in Netphen – Neue Mitglieder herzlich willkommen

(wS/ng) Netphen 02.10.2024 | Am Samstag, 21.09.2024, nahm klaNGVoll erstmals am Leistungschorsingen des Chorverbandes NRW im Reinoldisaal in Dortmund teil. Vorgetragen wurden als Volkslieder: “Zum Tanze da geht ein Mädel“ und „Wie kann es sein?“ sowie als Chorwerk: „ An hellen Tagen“

Unter großem Jubel konnten wir das erfolgreiche Ergebnis in Empfang nehmen.

Wir sind jetzt für 3 Jahre „Leistungschor im Chorverband NRW 2024“

Somit können wir bis jetzt auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken.

Am Sonntag, 10.11.2024, ab 15.00h, feiert der NGV seinen 163. Geburtstag mit dem Stiftungsfest im TVE-Aktivzentrum Netphen mit allen aktiven und passiven Mitgliedern und gerne auch mit solchen, die es werden möchten.

Zur Info: klanNGVoll probt dienstags, 18.15h, im 100-Mann-Raum der Georg- Heimann-Halle in Netphen. Gerne kann man sich auch auf unserer neu gestalteten Homepage „www.ngv1861.de“ informieren.

Foto: Netphener Gesangverein 1861 eV

