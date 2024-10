L553 bei Berghausen: PKW-Fahrerin überschlägt sich – Rettungskräfte im Einsatz

(wS/red) Bad Berleburg 08.10.2024 | Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagmittag auf der L553 zwischen Berghausen und Aue, kurz hinter dem Schmallenberger Haus. Dabei überschlug sich der Wagen einer 24-jährigen Frau und blieb auf dem Dach liegen.

Möglicherweise hatte die junge Frau, als sie die Landstraße mit ihrem VW Fox aus Richtung Berghausen befuhr, einen medizinischen Notfall. Nach Angaben der Polizei vor Ort geriet sie mit ihrem Auto mehrmals knapp auf den Grünstreifen am rechten Fahrbahnrand und lenkte schließlich zu stark nach links, wobei das Heck ausbrach. Der Wagen geriet dann in die rechte Böschung und kippte aufs Dach, wo er dann liegen blieb. Die Frau konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien.

Vor Ort wurde die junge Dame durch den DRK Rettungsdienst aus Womelsdorf versorgt und anschließend ins Krankenhaus gefahren. Der Löschzug Aue Wingeshausen war im Einsatz, um den Brandschutz sicherzustellen und bei der Bergung behilflich zu sein. Während der Rettung- und Bergungsarbeiten vor Ort war die Straße voll gesperrt.



