(wS/gb) Hilchenbach 28.10.2024 | Der Gebrüder-Busch-Kreis e.V. bietet in der ersten Hälfte des Novembers 2024 ein vielfältiges wie unterschiedliches Programm:

Am Freitag, den 8. November, um 19.30 Uhr heißt es im Busch-Theater „LOL – Das Comedy Start-up – Die Stand-up Mixed-Show“ und spricht nicht nur, aber vor allem das jüngere Publikum an, das mit den Begriffen „LOL“, „stand -up comedy“, „Newcomer“ sowie „Acts“ etwas anzufangen weiß.

Bei jeder Show stehen bis zu vier aufstrebende junge (Newcomer), alleinunterhaltende (stand-up) SpaßmacherInnen (Comedians und Comediennes) auf der Bühne (act) mit dem Ziel, das Publikum mit witzigen Alltagsgeschichten und Pointen lauthals zum Lachen (lol – laughing out loud) zu bringen.

Viele Comedy-KünstlerInnen haben in ihrer Anfangszeit in der LOL-Show gespielt, darunter Abdelkarim, Tahnee, Bastian Bielendorfer, Miss Allie, Enissa Amani, Maxi Gstettenbauer, Quichotte u. v. a. mehr. Allein diese Namen beweisen, dass bei der LOL-Show zwar NewcomerInnen auf der Bühne stehen, sich das Blatt jedoch schnell wenden kann, wenn die KünstlerInnen auf einmal durchstarten und nach oben schießen. Später freut sich jeder, der bei den LOL-Shows eines dieser Talente gesehen hat, die frühen Anfänge miterlebt zu haben.

Die Frage, wer auftritt, kann nicht beantwortet werden, denn zum Showkonzept gehört es, dass die KünstlerInnen bis zum Abend selbst geheim gehalten werden!

Beim Gebrüder-Busch-Kreis heißt es also „Auf der Bühne im kmd ist Lachparty angesagt, lass dich überraschen, werde zur Comedy-Spürnase und entdecke bei der LOL-Show vielleicht schon die Stars von morgen! Du bist eingeladen.“Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf (16 bzw. 22,50 €) beim Gebr.-Busch-Kreis (02733 53350 oder www.gbk-kultur.de) und an der Abendkasse (20 bzw. 26,50 €).

Noch einmal die Daten für den Veranstaltungskalender:

8.11.2024, 19.30 Uhr, im Busch-Theater im kmd (Kultureller Marktplatz Dahlbruch):

LOL – Das Comedy Start-up – Die Stand-up Mixed-Show

