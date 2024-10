„Mobiles Spieleangebot“ der Kinderklinik steht kurz vor der Umsetzung

(wS/drk) Siegen 09.10.2024 | Das „Mobile Spieleangebot“ an der DRK-Kinderklinik steht kurz vor der Umsetzung. Zahlreiche Firmen, Vereine und Organisationen haben sich an dem Projekt beteiligt und so dafür gesorgt, dass die dafür benötigte Spendensumme erreicht werden konnte. Jetzt geht es an die Umsetzung – genauer gesagt die Personalsuche. „Gesucht wird eine Vollblut-Erzieherin oder ähnlich ausgebildete Person in Teilzeit“, erläuterte Corinna Lemberg, stellvertretende Pflegedirektorin an der Kinderklinik. „Sie soll an mehreren Tagen in der Woche zum Einsatz kommen. Schließlich sind viele unserer kleinen Patientinnen und Patienten ans Bett gefesselt und können die vorhandenen Spieleecken nicht besuchen. Dann wird es schon nach kurzer Zeit gähnend langweilig.“

Deshalb schafft die Kinderklinik mobile Wagen an. Ausgestattet mit Mal- und Bastelmaterial, Spielen, Büchern zum Vorlesen und vielen anderen Dingen sollen sie für Ablenkung und Abwechslung im Klinik-Alltag sorgen. „Die Vorteile liegen klar auf der Hand“, ist sich Corinna Lemberg sicher. „Die Mitarbeiterin wird an zwei Tagen in der Woche den Kindern am Bett vorlesen, mit ihnen Basteln, Geschichten erzählen oder Spiele spielen, um die Mädchen und Jungen wenigstens kurzzeitig abzulenken. Gleichzeitig kann die Person so auch Entlastung für die Eltern schaffen, die bei kleinen Kindern ja meistens mitaufgenommen werden.“ Denkbar wäre eine perspektivische Unterstützung von „guten Feen“, die auf ehrenamtlicher Basis nach Bedarf zum Einsatz kommen könnten. Weitere Informationen zur Stelle hält Corinna Lemberg (Tel.: 0271-2345-642 oder E-Mail: corinna.lemberg@drk-kinderklinik.de) bereit.

Die Kinderklinik sucht für ihr geplantes „Mobile Spieleangebot“ noch Unterstützung: Im Haupt- aber auch im Ehrenamt.

.

.

