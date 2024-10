Nachfolge der Fahrschule Siebel gesichert – Fahrschule Franke übernimmt ab November

(wS/fr) Freudenberg 30.10.2024 | Christoph Siebel geht nach einer langen Laufbahn als Kult-Fahrlehrer in den wohlverdienten Ruhestand und hat so einiges über seine Erfahrungen mit Fahrschülerinnen und Fahrschülern sowie über den Wandel im Straßenverkehr zu erzählen, wie zuletzt bei dem Besuch der Bürgermeisterin Nicole Reschke in den Räumlichkeiten der Fahrschule Siebel zwecks Übergabe an die Fahrschule Franke.

Der Fahrschulbetrieb der Familie Siebel hat in den 60er Jahren begonnen, damals noch im Elternhaus von Christoph Siebel in der „Bahnhofstraße 23“. Dort hat sich sein Vater Dietrich Siebel selbständig gemacht. Später folgte der Umzug an den heutigen Standort „Bahnhofstraße 50“.

Die Begeisterung von Vater Dietrich Siebel schwappte auf die Söhne über. Alle drei Jungs Dankward, Henning und Christoph wurden Fahrlehrer mit eigenen Fahrschulen. Nachdem die zwei älteren Brüder bereits im letzten Jahr in den Ruhestand gingen, folgt in diesem Jahr auch der Jüngste und damit geht die Fahrschultradition Siebel zu Ende.

Beim Abschiedsbesuch schwelgt Christoph Siebel in Erinnerungen „Mehr als zwei Millionen Kilometer habe ich auf dem Beifahrersitz verbracht. Kult waren die legendären Fahrschulpartys. Alle Fahrschülerinnen, Fahrschüler und auch Ehemalige wollten dabei sein, wenn zu Livemusik abgerockt wurde.“ So kam es auch nicht selten vor, dass die Fahrschule Siebel von mehreren Generationen einer Familie besucht wurde. In den vergangenen Jahrzenten hat sich so einiges geändert.

Inga Heinz (Inhaberin Fahrschule Franke) und Christoph Siebel berichten, dass die Anforderungen an die Fahrschülerinnen und -schüler bei den praktischen Prüfungen gestiegen sind und auch ist die Fahrerlaubnis nicht mehr so erschwinglich. Vielleicht haben es die Jugendlichen deshalb heute nicht mehr so eilig, den Führerschein zu machen.

Wehmütig, aber gleichzeitig voller Zufriedenheit, seine Fahrschule in guten Händen zu wissen, kann er sich so bedenkenlos in den Ruhestand verabschieden. Denn die in der Region bekannte Fahrschule Franke mit Standorten in Siegen und Kreuztal wird den Fahrschulbetrieb weiterführen. Die zwei angestellten Fahrlehrer werden dem Freudenberger Standort treu bleiben und die bereits angemeldeten Fahrschülerinnen und -schüler übernommen. Inga Heinz informiert „Wir nutzen die nächste Zeit, die Fahrschulräume zu sanieren und freuen uns auf einen Neuanfang in Freudenberg. So haben unsere

Fahrschülerinnen und Fahrschüler die Möglichkeit, an drei Standorten im nördlichen Siegerland die Fahrschule Franke zu besuchen“. Bürgermeisterin Nicole Reschke wünscht Herrn Christoph Siebel einen wohlverdienten Ruhestand und Inga Heinz einen erfolgreichen Start in Freudenberg.

Foto: Stadt Freudenberg

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!