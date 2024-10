Netzwerkmesse Westerwald ein voller Erfolg – Vollbesetzte Halle in Altenkirchen bot zahlreichen Besuchern vielfältiges Angebot

(wS/bv) Altenkirchen 14.10.2024 | Die erste „Netzwerkmesse Westerwald“, die vergangene Woche (10.10.2024) in der Boulderhalle des SRS-Sportzentrums in Altenkirchen stattfand war ein voller Erfolg. So war die Halle komplett ausgebucht und die Spannbreite der ausstellenden Unternehmen und Dienstleister war sehr breit. Neben unterschiedlichsten Einzelunternehmungen und Firmen aus allerlei Branchen war auch die Wirtschaftsförderung des Kreises Altenkirchen mit einem starken Beratungsteam vor Ort vertreten.

Die Ankündigungen per Presse, Radio und TV, Social Media und Werbebannern im Vorfeld und währen der Messe durch Live-Videos sorgten für eine große Aufmerksamkeit für dieses erste Event dieser Art in Altenkirchen. Die zahlreichen Besucher, die am Eingang schon mit Netzwerk-Taschen und Freigetränken ausgestattet wurden, hatten von 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr Zeit, die Aussteller aus Industrie und Handel, Handwerk, Dienstleistung und Verwaltung, Service, Beratung und Coaching zu besuchen und auch untereinander neue Kontakte zu knüpfen.

Eine Verlosung einiger interessanter Preise rundete das interessante Angebot ab. „Netzwerken bedeutet, Kontakte zu knüpfen, mit dem Ziel, einen langfristigen Vertrauensaufbau mit gegenseitigen Empfehlungen zu erreichen. Heute sind definitiv sehr viele neue Kontakte geknüpft worden“ sagte Matthias Merzhäuser, der neben Stephan Siegel Initiator und Organisator der Netzwerkmesse war.

Beide sind regionale Repräsentanten des „BVMW – Bundesverband mittelständische Wirtschaft“. Stephan Siegel fügte hinzu: „Zum Ende hin ließ das Besucherinteresse etwas nach. Wir werden bei Folgeveranstaltungen die Öffnungszeiten anpassen.“ Dazu sollen alle Aussteller nach ihren Eindrücken und Erlebnissen befragt werden. Auch Besucher werden gebeten, ihre Eindrücke auf den Social-Media-Kanälen zu schildern. Zu finden in allen gängigen Portalen (Facebook, LinkedIn, Instagram) unter dem Begriff „Netzwerkmesse Westerwald“.

