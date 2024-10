Sanierter Kunstrasenplatz im Charlottental offiziell eröffnet

(wS/si) Siegen 02.10.2024 | Der Kunstrasenplatz Charlottental wurde jetzt (Sonntag, 29. September) nach einer umfassenden Erneuerung offiziell eröffnet. Bürgermeister Steffen Mues weihte den Platz gemeinsam mit Vertretern des Siegener SC, der Stadtverwaltung und weiteren Gästen ein.

Nach über 20 Jahren intensiver Nutzung erstrahlt der Platz nun in neuem Glanz. Der Sportplatz dient dem Siegener SC, einem Traditionsverein mit über 100 Jahren Geschichte, als Heimat für unzählige Spiele. Mit der Sanierung ist der Platz nun wieder fit für die kommenden Jahre. „Nach einer außergewöhnlich langen Nutzungszeit von 21 Jahren war es aber nun dann doch an der Zeit und wir haben den Platz erneuert“, erklärte Steffen Mues. Die Gesamtkosten für die Erneuerung beliefen sich auf 182.000 Euro. Der Siegener SC beteiligte sich mit 18 Prozent, rund 33.000 Euro, an den Gesamtkosten. „Das ist ein starkes Zeichen für die enge Verbundenheit des Vereins mit diesem Platz“, lobte Mues den Verein. Es wurden rund 6.500 Quadratmeter Kunstrasen-Bahnen verlegt. Die Arbeiten wurden von der ausführenden Fachfirma in nur zweieinhalb Wochen durchgeführt. Durch die guten Witterungsbedingungen und minimale Reparaturen an der elastischen Tragschicht konnte der Platz schneller als geplant wieder genutzt werden. Der neue Kunstrasen ist mit Kork statt mit Kunststoffgranulat ausgestattet – dieser ist umweltfreundlich, pflegeleicht und robust. Zusätzlich wurden neue Tore installiert und die Ballfangnetze erneuert.

„Dieser Platz wird sicher noch viele Jahre intensiver Nutzung erleben, und wir wissen, dass der Siegener SC diesen Platz weiterhin mit genauso viel Herzblut und Engagement bespielen wird wie bisher“, sagte Mues.

Nach der offiziellen Einweihung folgte das traditionelle Elfmeterschießen und ein Spiel zwischen dem Siegener SC und dem SuS Niederschelden.

Haben gemeinsam den sanierten Kunstrasenplatz eröffnet: Armin Holzhauer, 1. Vorsitzender Siegener SC, und Bürgermeister Steffen Mues. (Foto: Stadt Siegen)

