Sanierungsarbeiten abgeschlossen: Untere Dorfstraße in Bürbach wieder freigegeben

(wS/si) Siegen 29.10.2024 | Die Sanierungsarbeiten in der Unteren Dorfstraße in Bürbach sind jetzt wie geplant abgeschlossen: Seit Montag, 28. Oktober, ist die Kreisstraße wieder für den Verkehr freigegeben. Das rund 500 Meter lange Teilstück der Strecke wurde nach Angaben der städtischen Straßen- und Verkehrsabteilung unter Vollsperrung in den Herbstferien saniert. Ziel war, die Belastung für den Schul- und Berufsverkehr so gering wie möglich zu halten.

Die Kosten für die Baumaßnahme betrugen rund 328.000 Euro, die das Land NRW mit rund 70 Prozent bezuschusst hat. Aufgrund des schlechten Zustands der Unteren Dorfstraße wurde der komplette Asphaltoberbau erneuert. Die Straße war schon seit Längerem uneben, es gab viele geflickte Stellen und auch Schlaglöcher.

Das rund 500 Meter lange Teilstück der Unteren Dorfstraße in Bürbach ist saniert und wieder befahrbar. (Foto: Stadt Siegen)´.

