Schauspielführung ,,Von Liebesleid und Mordgeschichten“ am Sonntag, 20. Oktober in Siegen

(wS/si) Siegen 15.10.2024 | Letztmalig in diesem Jahr lädt das Stadtmarketing Siegen für Sonntag, den 20. Oktober, 14.30 Uhr, wieder zur Schauspielführung „Von Liebesleid und Mordgeschichten“ ein.

Treffpunkt für die ca. 75-minütige Führung ist der Innenhof des Oberen Schlosses.

Siegen im Jahr 1637 – Peter Paul Rubens hat soeben seinen 60. Geburtstag gefeiert, aber der 30jährige Krieg lastet schwer auf der Stadt. Wer kam in den Hexenturm und wohin ging es danach? „Spiesses Elsche“ hat es erfahren, kann aber nicht mehr selber berichten. Zog Fürst Johann Moritz wirklich mit 80 schwedischen Soldaten in Siegen ein und was geschah dabei mit dem Hausmädchen Maria? Und gab es wirklich „Katholische Ratten“ in der Stadt? Wenn auch Sie an dieser Zeitreise teilnehmen wollen, dann melden Sie sich an unter:

Die Teilnahme ist kostenpflichtig (Erw 10 € / K (6-14 J) 5 € ) und eine Anmeldung unter: Stadtmarketing Siegen GmbH, Tel. (0271) 303-82822 oder unter E-Mail: kn@visitsiegen.de bis Freitag, 18.10.2024, 16.00 Uhr unbedingt erforderlich.

Foto: Andreas Trojak / wirSiegen.de

