Seit zehn Jahren an der Seite gesunder Mitarbeiter – Die „iGuS – Gesund im Beruf“ GmbH lädt am 31. Oktober zu Festakt ein

(wS/dia) Siegen 11.10.2024 | Hilfe bei privaten Sorgen vermitteln, Unterstützung leisten, wenn Belastungen in der Familie zu groß werden oder einen Termin beim Facharzt vereinbaren: Bei all dem ist das Team der „iGuS – Gesund im Beruf“ GmbH zur Stelle – und das seit mittlerweile zehn Jahren. Am Donnerstag, 31. Oktober, lädt die Tochtergesellschaft der Diakonie in Südwestfalen zu einem Festakt ein. Beginn ist um 11 Uhr im „Haus der Siegerländer Wirtschaft“.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen drei Impulsvorträge. Dr. Peter Liese, Mitglied des Europäischen Parlaments, spricht über „Die Zukunft des Gesundheitswesens – wie kann Europa helfen und was können wir von unseren Nachbarn lernen“. Der Hauptgeschäftsführer der IHK Siegen Dr. Thilo Pahl referiert zum Thema „Soziales Arbeitgeber-Engagement als Wettbewerbsvorteil für den regionalen Arbeitsmarkt“. Den Schlusspunkt setzt Georg Weil, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie am Diakonie Klinikum, mit „Psychische Gesundheit als Erfolgsfaktor für den Arbeitsplatz“.

Das „iGuS“-Angebot nutzen mittlerweile mehr als 60 Arbeitgeber mit 22 000 Mitarbeitenden nebst ihrer direkten Angehörigen. Sie profitieren von einem Portfolio an Maßnahmen, die die Gesunderhaltung der Beschäftigten in den Fokus stellen. Zentrales Angebot ist die Gesundheits- und Sozialhotline. Hierüber erhalten Arbeitgeber einen exklusiven Kanal, über welchen die Beschäftigten sowie deren nächsten Angehörigen via Telefon, Mail oder über eine Online-Oberfläche um Unterstützung und Hilfe anfragen können, sei es bei Belastungen im medizinischen, sozialen oder auch psychosozialen Bereich. Das Team der Gesundheitshotline unterstützt und organisiert den Weg zum Facharzt, Berater, Therapeuten – oder anderen Profis aus den regionalen Hilfenetzen.

Weitere Informationen gibt es unter www.igus-diakonie.de. Anmeldungen für die Feierstunde zum zehnjährigen Bestehen werden bis zum 25. Oktober per Email an igus@diakonie-sw.de oder unter Telefon 0271/2219 010 entgegen genommen.



