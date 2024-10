Sicher im Internet unterwegs: Workshop „Safe Space“ für Jugendliche

(wS/hi) Hilchenbach 29.10.2024 | Das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Hilchenbach lädt gemeinsam mit der Evangelischen Akademie für Land und Jugend Altenkirchen und in Kooperation mit dem Medienprojekt des PUSH e.V. zum zweitägigen Workshop „Safe Space“ ein.

Das Angebot findet an zwei Freitagen, 8. und 15. November, im Jugendzentrum Dahlbruch von 16:00 bis 19:30 Uhr statt. Es richtet sich an Jugendliche von elf bis 16 Jahren.

In zwei Workshops lernen die Teilnehmenden ganz praktisch, wie man „Fake News“ erkennen und entschlüsseln kann, was so gefährlich an Verschwörungsgeschichten ist, wie man seine Privatsphäre im Internet und auf dem Handy schützen kann und vieles mehr.

Die Veranstalter möchten das kritische Denken schulen und die Teilnehmenden für den Umgang mit der Medienwelt stark machen.

Im Workshop können die Jugendlichen Fragen stellen, sich mit anderen austauschen und diskutieren. Ein weiterer Anreiz: An beiden Workshop-Tagen gibt es in der Pause kostenlose Pizza und als Belohnung ein Zertifikat.

Das Angebot wird vom Kreisjugendring Siegen-Wittgenstein e.V. gefördert.

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung über das Onlineportal www.kjb-angebote.de erforderlich.

Für Fragen steht das Kinder- und Jugendbüro gerne unter kjb-angebote@hilchenbach.de zur Verfügung.



