Soroptimist International-Club Siegen unterstützt Beratungsstelle FÜR MÄDCHEN IN NOT mit 1000 € Spende aus den Erlösen der FrauenKino-Abende

(wS/bfm) Siegen – Kreuztal 08.10.2024 | Zwei Vertreterinnen des Soroptimist International Club Siegen, Sigrid Lorsbach und Gabriele Fleschenberg, überreichten am 25.09.2024 eine Spende in Höhe von 1000 € an die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle FÜR MÄDCHEN IN NOT. Diese großzügige Unterstützung ist Teil des Engagements von Soroptimist International, einer weltweiten Stimme für Mädchen und Frauen.

Der Soroptimist International Club Siegen, der 2009 gegründet wurde, setzt sich für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen und Mädchen ein. Die Mitglieder fordern unter anderem Zugang zu Bildung und Kultur, die Wahrung der Menschenrechte sowie die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen. „Bewusstmachen, Bekennen und Bewegen“ ist das Motto, das die Soroptimistinnen antreibt. Das ist auch ihr Motor, die jährlich stattfindenden FrauenKino- Abende mit einem Fingerfood zu bereichern, um die daraus resultierenden Spenden, in diesem Jahr der Beratungsstelle FÜR MÄDCHEN IN NOT, zur Verfügung zu stellen.

Die Beratungsstelle FÜR MÄDCHEN IN NOT ist eine Anlaufstelle für Mädchen und junge Frauen mit dem Themenschwerpunkt sexualisierter Gewalt. Die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle zeigten sich dankbar für die Unterstützung: „Wir möchten uns herzlich bei den Soroptimistinnen für diese wertvolle Spende bedanken. Sie ermöglicht es uns, unsere Arbeit fortzusetzen und somit Mädchen und junge Frauen in schwierigen Lebenslagen zu unterstützen”, so die Mitarbeiterinnen.

Die Übergabe fand in den Räumlichkeiten der Beratungsstelle in Kreuztal statt, wo die Atmosphäre von Wärme und Solidarität geprägt war. Soroptimist International und die Beratungsstelle FÜR MÄDCHEN IN NOT stehen gemeinsam für eine Zukunft, in der Mädchen und Frauen die Unterstützung und die Ressourcen erhalten, die sie benötigen, um ihre Lebenssituation nachhaltig zu verbessern.

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!