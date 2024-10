Steckt unsere Gesellschaft in einer Identitätskrise? Lesung mit Spiegel Bestsellerautorin Alice Hasters am 21. Oktober im Lÿz

(wS/si) Siegen 09.10.2024 | Die aktuellen Zeiten sind schwierig – eine Krise folgt der nächsten. Verschiedene Seiten scheinen ganz unterschiedliche Ideen anzubieten, wie sich die Gesellschaft entwickeln soll, um der Krisen Herr zu werden. Steckt unsere Gesellschaft in einer Identitätskrise? Spiegel Bestsellerautorin Alice Hasters beantwortet diese Frage mit ja, erklärt aber, warum das auch eine Chance sein kann. Denn aus ihrer Sicht sind Identitätskrisen zwingend notwendig, damit sich eine Gesellschaft weiterentwickeln kann.

Am 21. Oktober ist Alice Hasters um 19 Uhr im Kulturhaus Lÿz, St.-Johann-Str. 18 57074 Siegen, zu Gast. Da liest sie aus ihrem neuen Buch „Identitätskrise“ vor, in dem sie erklärt, warum Fragen der Gesellschaft immer auch Fragen der individuellen Identität sind. Anschließend steht die Autorin dem Publikum für eine Diskussion zur Verfügung. Organisiert wird die Veranstaltung von der Mediathek gegen Rassismus und Diskriminierung und dem Kommunalen Integrationszentrum Kreis Siegen-Wittgenstein. Die Moderation übernimmt Jasmin Mouissi, Trainerin, Beraterin und Referentin mit dem Themenschwerpunkt Anti-Rassismus, Rassismuskritik und Empowerment.

Alice Hasters wurde 1989 in Köln geboren und lebt aktuell in Berlin. Ihr erstes Buch „Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten“ erschien 2019 und belegte Platz fünf der Spiegel-Jahresbestsellerliste. Sie entwickelt Social-Media-Formate für den RBB und Deutschlandfunk Nova. In ihrem Podcast Feuer&Brot spricht sie außerdem über Feminismus und Popkultur. 2023 wurde Alice Hasters mit dem Bert-Donnep-Preis ausgezeichnet, einem Preis, der Medienschaffende würdigt, die sich kritisch mit der gesellschaftlichen Funktion der Medien befassen.

Fotos: Paula Winkler