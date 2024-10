Tischtennis: Gemeindemeisterschaften in Erndtebrück

(wS/tus) Erndtebrück 23.10.2024 | Das ist ein echter Härtetest in der laufenden Saison: Der TuS Erndtebrück ist am kommenden Freitag, 25. Oktober, Ausrichter der Tischtennis- Gemeindemeisterschaften 2024. Beginn ist um 18 Uhr in der Pulverwaldturnhalle, gespielt wird Doppel und Einzel nach den offiziellen Tischtennisregularien. Die Klasseneinteilung erfolgt je nach Anmeldung.

Spielberechtigt sind alle Personen, die entweder in der Gemeinde Erndtebrück wohnen oder Mitglied eines Erndtebrücker Sportvereins sind. Zuschauer, Besucher und alle Tischtennis-Freunde sind eingeladen, für das leibliche Wohl ist gesorgt.