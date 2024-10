Tristan-Irle-Krimi des Siegener Autors Ralf Strackbein – Krimi-Lesung in Neunkirchen über fabelhafte Verschwörung im Kreisgebiet

(wS/ne) Neunkirchen 09.10.2024 | Die Tristan-Irle-Krimis des Siegener Autors Ralf Strackbein erfreuen sich bereits seit Jahrzehnten großer Beliebtheit. Auch im aktuellen Band wird Siegens beliebter Privatermittler wieder engagiert, um einen verzwickten Fall zu lösen.

Im 34. Fall, der „Dilldappen-Verschwörung“, gilt es für den Privatdetektiv Irle, Ungereimtheiten im Grenzgebiet zwischen Siegerland und Wittgenstein zu entwirren.

Zufällig werden Überreste eines historischen Hügelgrabs bei Bauarbeiten gefunden. Diese Sensation sorgt für Verzögerungen des streitbaren Vorhabens, einen weiteren Staudamm im Kreisgebiet zu errichten. Als eine Person zu Tode kommt, wird Tristan Irle hinzugezogen und nimmt die Ermittlungen wieder auf seine ganz eigene Art in die Hand…

Die Handlung des Kriminalromans ist wieder frei erfunden, greift aber wie immer authentische Schauplätze unserer Region und nicht zuletzt aktuelle, sensible Thematiken auf.

Ralf Strackbein stellt seinen Roman am Mittwoch, 30. Oktober, um 19:30 Uhr in Neunkirchen vor. Die Bibliothek lädt zur Lesung ein, die Buchhandlung Braun unterstützt den Abend mit einem Büchertisch.

Karten gibt es im Vorverkauf für 6 Euro in der Bibliothek und in der Buchhandlung Braun, außerdem an der Abendkasse für 7 Euro.

