TV „Germania“ Buschhütten / Tag der offenen Tür

(wS/tv) Kreuztal 19.10.2024 | Der TVG stellt sich vor!

Am Samstag, den 26. Oktober 2024 stellen sich die Abteilungen des TV „Germania“ Buschhütten in der Zeit von 11 bis 16 Uhr in der Turnhalle am Sportplatz/Vereinsheim, Buschhüttenerstr. 91, 57223 Kreuztal-Buschhütten vor.

Einige Abteilungen bieten an diesem Tag ein „Mitmachangebot“ (siehe Zeitplan) oder aber man kann sich an Infoständen über das Angebot im TVG informieren. Kompetente Ansprechpartner*innen und Abteilungsmitglieder stehen Rede und Antwort.

Bei aktiver Teilnahme sind Hallenturnschuhe (saubere Sportschuhe) und bequeme Kleidung/Sportkleidung erforderlich. Anmeldungen im Vorfeld sind nicht notwendig. Heiße sowie kühle Getränke und gesunde Snacks gibt es im Vereinsheim, wo Abteilungsleiter*innen ebenfalls für Fragen und Anregungen zur Verfügung stehen. Während du aktiv mitmachst, werden deine Kinder betreut.

Bereits am 28. September verteilte der TVG vorm EDEKA Markt (André Wagener) in Buschhütten Flyer mit Informationen zu diesem Tag der offenen Tür. Leckere Crêpes gab es kostenlos dazu. Herzlichen Dank an Herrn Wagener für die Möglichkeit der Präsentation.