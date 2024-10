Verkehrschaos nach Unfall in Meggen: Eine Person schwer verletzt

(wS/ots) Lennestadt 01.10.2021 | Am Dienstag, 01.10.2024, gegen 14:25 Uhr befuhr ein 39-jähriger Mann mit seinem Pkw Suzuki die Meggener Str (B236) aus Rtg. Maumke in Rtg. Altenhundem. Im Bereich des Eingangs der Ortslage Meggen kam er auf rutschigem Fahrbahnbelag in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke.

Infolge der Kollision wurde der Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr daraus befreit werden. Er wurde mit schweren, nicht lebensgefährlichen Verletzungen dem Krankenhaus zugeführt. Sein ebenfalls 39-jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen, der Gesamtschaden liegt im niedrigen, fünfstelligen Eurobereich.

Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde abgeschleppt, für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße voll gesperrt werden. Es kam zu größeren Verkehrsbehinderungen.



