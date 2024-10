VTV Freier Grund veranstaltet Indoorcycling Marathon

(wS/vtv) Neunkirchen 07.10.2024 | Der VTV Freier Grund freut sich, die Rückkehr des beliebten Indoorcycling Marathons anzukündigen. Die Veranstaltung findet am 29. und 30.11.2024 in der Mehrzweckhalle Salchendorf statt und verspricht ein sportliches Highlight für alle Indoorcycling-Enthusiasten.

Der Indoorcycling Marathon, der bereits zum 11. Mal ausgetragen wird, bietet Teilnehmern die Möglichkeit, auf 100 bereitgestellten Bikes ihre Ausdauer und Fitness unter Beweis zu stellen. Die Veranstaltung beginnt am Freitag um 17 Uhr und am Samstag um 10 Uhr und erstreckt sich über mehrere Stunden, in denen verschiedene Instruktoren die Teilnehmer mit motivierender Musik und abwechslungsreichen Programmen begleiten.

„Wir sind begeistert, den Indoorcycling Marathon durchführen zu können“, sagt Bastian Moritz, Vorstandssprecher des VTV Freier Grund. „Diese Veranstaltung ist nicht nur ein sportliches Ereignis, sondern auch eine großartige Gelegenheit für die Gemeinschaft, zusammenzukommen und gemeinsam aktiv zu sein.“. Der Erlös der Veranstaltung kommt dem Verein Menschen für Kinder e.V. und der Kinder- und Jugendarbeit im VTV Freier Grund zu Gute.

Interessierte können sich ab sofort auf der Website des VTV Freier Grund (www.vtv-freier-grund.de) anmelden. Es wird empfohlen, sich frühzeitig anzumelden, da die Plätze begrenzt sind.



