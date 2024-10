Zum 40jährigen Chorleiterjubiläum von Matthias Merzhäuser in Wallmenroth – Der „Mythos“ Männerchor lebt Musikalische Gäste in Don-Bosco-Kirche

(wS/mgv) Betzdorf 16.10.2024 | Ein ganz besonderes Chorkonzert lässt Freundinnen und Freunde der Männerchormusik schon jetzt aufhorchen: Am Samstag, 09.11.2024 um 19:00 Uhr in der Don-Bosco-Kirche in Wallmenroth bei Betzdorf feiern der Männerchor Liederkranz Wallmenroth und sein Chorleiter Matthias Merzhäuser, Musikdirektor CED ihre 40-jährige Zusammenarbeit. Mit von der Partie sind als Gäste der MGV Niederfischbach, ebenfalls unter der Leitung von Matthias Merzhäuser und der Männerchor Eintracht Steinebach, der von Torsten Stendenbach dirigiert wird, der auch als Organist in Aktion treten wird. Weiterhin wirkt die Pianistin Anja Braun solistisch und als einfühlsame Begleiterin der Chöre mit. Auf dem Programm stehen einige Klassiker der Männerchorliteratur aus unterschiedlichen Epochen. Mit Spannung wird auch eine Uraufführung des „Cantate Domino“ erwartet, eine Komposition für 4-6-stimmigen Männerchor, Sprecher und Klavier, die Matthias Merzhäuser im Sommer geschrieben und seinem Männerchor aus Wallmenroth gewidmet hat.

Konzertkarten sind bei allen Mitwirkenden erhältlich, oder telefonisch unter 02741/21089, bzw. mgv-wall@netcologne.de zu reservieren (Vorverkauf Euro 10,00 – Abendkasse Euro 12,00). Der Erlös des Konzertes kommt dem gemeinnützigen Kinderhilfsverein „Pro-Fil – Hilfe für Kinder in Not e.V.“ zugute, den der MGV und seine Sänger schon lange unterstützen.

Die jahrzehntelange Zusammenarbeit zwischen Chor und Chorleiter war durchweg von Erfolgen geprägt: Vor rund vierzig Jahren traf der damalige Vorstand des MGV „Liederkranz“ 1875 Wallmenroth eine mutige, aber im Nachhinein sehr gute und wegweisende Entscheidung und verpflichtete einen jungen Dirigenten aus Birken bei Mudersbach. Mit Matthias Merzhäuser konnte der Männerchor aus Wallmenroth seit dieser Zeit nicht nur in der Region eine feste Größe in der Chormusik werden und viele eindrucksvolle und abwechslungsreiche Konzerte bieten, auch wurden weiterhin insgesamt 6 Meisterchortitel errungen, auch international war der Chor erfolgreich: Neben unvergessenen Erfolgen beim Chorwettbewerb in Budapest war

der größte Erfolg sicherlich die Silbermedaille in der Kategorie Männerchöre bei der Chor-Olympiade 2003 in Bremen. Innovative Impulse wie die „INTERKULT“-Festivals in den 90gern wurden durch viele musikalische Projekte fortgesetzt, die auch nicht vor Pop- und Rockmusik mit Bandbegleitung Halt machten, wie kürzlich eine Show im Kulturwerk Wissen eindrucksvoll bewies. Ein Beweis dafür, wie erfolgreich auch in der heutigen Zeit noch ein Männerchor sein kann, wenn Chorleiter, Vorstand und Chor eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Der Mythos Männerchor lebt in Wallmenroth weiter.

Diese langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit feiern Chorleiter Merzhäuser nicht nur musikalisch, sondern laden auch im Anschluss an das Konzert alle Besucher noch zu einem gemütlichen Beisammensein in die Unterkirche ein.



.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!