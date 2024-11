500 Berleburger auf den Spuren vom Heiligen Sankt Martin

(wS/bb) Bad Berleburg 08.11.2024 | Die Kinder strahlten mit ihren Laternen um die Wette: Beim großen 43. Berleburger Sankt Martinszug konnten die heimischen Kindergarten- und Grundschulkinder endlich ihre Laterne präsentieren, die sie in den vergangenen Tagen gebastelt haben. Auf einer Länge von knapp 300 Metern zog dann der erfreulich große Martinszug mit rund 500 Teilnehmern und hunderten kreativen Laternen durch die Kernstadt – vom Marktplatz ging es über die Poststraße, dann entlang der Odeborn zum Friederike-Fliedner-Haus für einen kurzen Zwischenstop. Wie bereits in den vergangenen Jahren gab es vom Musikprojekt der Jahrgangsstufe 6 des JAG sowie dem Mini-Blasorchester der Musikschule Wittgenstein unter der Leitung von Georg Gayer-Oehme ein kleines Platzkonzert, welche auch den gesamten Martinszug mit den bekannten Martinsliedern begleitet haben. Viele Bewohnerinnen und Bewohner erfreuten sich nicht nur der stimmungsvollen musikalischen Darbietung, sondern auch an den vielen bunten Lichtern, die am Haus vorbeizogen. Bereits vorab haben auch sie den traditionellen Stutenmann erhalten.

Angeführt vom Sankt Martin auf dem Pferd, welcher wieder von Jacqueline Sonneborn verkörpert wurde, zog der Laternenumzug weiter: Durch den dunklen Stadtpark, wo die kleinen Lichter, etwa in Form von Tieren, Autos oder Sternen, besonders gut zur Geltung kamen. Natürlich wurde der Martinszug für die Sicherheit aller Teilnehmer auch in diesem Jahr wieder von der Polizeiwache Bad Berleburg und dem Deutschen Roten Kreuz begleitet.

Zurück auf dem Marktplatz erfolgte dann durch den bescheidenen Sankt Martin und den Bettler (Marlies Zode) die Geschichte der selbstlosen Mantelteilung, die von Sandra Janson vorgetragen wurde. Jedes Kind konnte sich im Anschluss über einen von der Bäckerei Eckhardt gesponserten Stutenmann freuen. Bei einem Kinderpunsch, einem Glühwein und heißen Würstchen fand der kalte Herbstabend seinen Ausklang – der Förderverein der Grundschule am Burgfeld hat in diesem Jahr wie gewohnt die Bewirtung übernommen.

Für die Veranstalter, dem Jugendförderverein Bad Berleburg und der Stadtjugendpflege Bad Berleburg, ist die Aufrechterhaltung dieser Tradition eine Herzensangelegenheit. Ein großer Dank gilt daher den zahlreichen Sponsoren, die den 43. Berleburger Sankt Martinszug unterstützt haben: Die Sparkasse Wittgenstein, Greenfiber, 3F Großhandel sowie die Volksbank Wittgenstein.

Drachen, Pilze oder ganz abstrakt: Die Kreativität der Kinder beim Basteln ihrer Martinslaterne war in diesem Jahr grenzenlos.

Rund 500 kleine und große Besucher brachten die Odebornstadt am Donnerstagabend zum Leuchten – traditionell gab es für jedes Kind nach der Mantelteilung einen Stutenmann.

Fotos: Jugendförderverein.

