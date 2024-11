Benedikt Büdenbender bekommt 96% Zustimmung als CDU-Kandidat für die Bundestagswahl

(wS/cdu) Netphen 01.11.2024 | 125 Gäste, davon 113 stimmberechtigte Mitglieder, kamen in Irmgarteichen zusammen, um den CDU Kandidaten für die nächste Bundestagswahl aufzustellen. Der CDU-Kreisvorsitzende Benedikt Büdenbender wurde dabei von den Mitgliedern mit einem sehr starken Votum von 96% als Kandidat gewählt und wird die heimische CDU in den Bundestagswahlkampf 2025 führen. „Wir stehen geschlossen zusammen und sind hochmotiviert. Es ist Zeit für einen Richtungswechsel in der Bundespolitik. Wir brauchen endlich wieder Taten statt Streit und leere Worte“, so Benedikt Büdenbender.

Deutschland muss wirtschaftlich wieder erfolgreich sein. Eine ländliche Region wie Siegen-Wittgenstein benötigt eine starke und funktionierende Wirtschaft. Dafür braucht es eine bessere Infrastruktur. Gute Arbeitsplätze sichern Wohlstand und Kaufkraft in der Region. Die Politik muss dafür verlässliche Rahmenbedingungen schaffen und Leitplanken setzen. Wir brauchen Innovation und Technologieoffenheit statt Zwang und Bevormundung.

„Arbeit muss sich lohnen. Jemand der täglich auf die Arbeit geht, muss am Ende des Monats spürbar mehr Geld haben, als jemand, der nicht arbeiten geht, obwohl er arbeiten könnte. Wir brauchen eine Politik von Fördern und Fordern. Wer arbeiten geht, muss vernünftig verdienen. Das gehört zu einem funktionierenden Sozialstaat. Was sich nicht lohnen darf, ist nicht zu arbeiten, obwohl man die Möglichkeit dazu hätte. Genau dies wird durch das Bürgergeld aber möglich gemacht. Daher muss das Bürgergeld in dieser Form so schnell es geht abgeschafft werden“, macht Benedikt Büdenbender seine Position deutlich.

Benedikt Büdenbender ist einer von hier. Geboren und lebhaft im Netpherland, ehrenamtlich in Vereinen aktiv und fest verwurzelt in seiner Heimat. „Siegerland und Wittgenstein in Berlin zu vertreten, wäre eine große Ehre für mich. Für meine Heimat werde ich mich jederzeit bestmöglich einsetzen. Wir sind starkes Land und ich bin mir sicher, dass wir auch wieder ein wirtschaftlich erfolgreiches Land sein können. Dafür muss sich aber das Handeln der Bundespolitik ändern. Ich stehe für einen politischen Neuanfang und gehe die Aufgabe mit voller Tatkraft an“, fasst Benedikt Büdenbender zusammen.

