BSV Siegen souverän zur Herbstmeisterschaft

(wS/bsv) Siegen 02.11.2024 | Nach dem der 3. und 4. Spieltag in der Verbandsliga abgeschlossen wurden, steht der BSV Siegen weiter an der Tabellenspitze. Aus den bisherigen 20 Spielen, gingen gelegentlich 2 Niederlagen hervor. Beide Niederlagen gab es am 3. Spieltag in Erkelenz.

Der vierte Spieltag verlief dagegen wieder deutlich besser. Zwar tat man sich in jedem Spiel am Anfang schwer, konnte aber jedes Spiel in der zweiten Hälfte drehen und dann sicher gewinnen. „Dies macht uns dieses Jahr so stark, dass wir schon verlorene Spiele doch noch gewinnen“, so Spieler Dirk Pähler. Nach dem großen Jubel über die erreichte Herbstmeisterschaft, weiß man aber auch, dass es weiterhin ein schwerer Weg zum Aufstieg ist. „Wir sind personell immer am Limit. Daher ist das bisher erreichte ein toller Erfolg ,für das was die Mannschaft leistet“. In Recklinghausen erfolgreich waren Markus Henze 1024 Pins(höchstes Spiel 265), Stephan Boch 1010 Pins, Michael Brühl 980 Pins und Dirk Pähler mit 963 Pins.

In Erkelenz spielten Stephan Boch 1079 Pins, Alexander Zupfer 1078 Pins(höchstes Spiel 256),Dirk Pähler 899 Pins und Jasmin Rath 796 Pins.