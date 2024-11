CDU Hilchenbach unterstützt erneute Kandidatur von Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis

(wS/cdu) Hilchenbach 08.11.2024 | In ihrer jüngsten Mitgliederversammlung hatten die Hilchenbacher Christdemokraten Kyrillos Kaioglidis zu Gast. In der Rückschau der vergangenen 4 Jahre der noch laufenden Wahlperiode stellten die Anwesenden fest, dass die Hilchenbacher Politik seit der Kommunalwahl 2020 durchgehend konstruktiv an den verschiedenen Zukunftsthemen unserer Stadt gearbeitet hat. Hilchenbach ist raus aus den Negativschlagzeilen.

Die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister fußt unter anderem auf viele Themen, die gemeinsam umgesetzt werden konnten. Stadtverbandsvorsitzender Oliver Schneider erinnerte unter anderem an den erfolgten Abriss des „Hüttenhain“ Hauses im Bereich des Marktplattes, die Umsetzung zahlreicher Fördermaßnahmen (Dorfmitte Helberhausen und Vormwald, Modernisierung der Kinderspielplätze und Feuerwehrgerätehäuser).

Auch die Fertigstellung des Kulturellen Marktplatzes in Dahlbruch und die Neugestaltung des Hilchenbacher Marktplatzes gehören zu den Projekten, die man zusammen mit dem Bürgermeister und den anderen Ratsfraktionen umgesetzt hat.

Fraktionsvorsitzender André Jung stellte fest, dass in den letzten 4 Jahren Hilchenbach und insbesondere die Ortsteile an Lebensqualität gewonnen haben. Die Förderung des Ehrenamtes, eine ausgewogene und moderate Steuer- und Abgabenpolitik sowie nachhaltige Investitionen sind weitere Eckpfeiler der guten und erfolgreichen Arbeit.

Die Mitgliederversammlung der CDU sprach sich anschließend einstimmig dafür aus, Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis bei seiner Kandidatur für eine zweite Amtszeit zu unterstützen, damit auch über das Jahr 2025 Hilchenbach gemeinsam weiter aktiv gestaltet und die gute Zusammenarbeit fortgesetzt werden kann.

Kyrillos Kaioglidis freute sich sehr und bedankte sich für das einstimmige Votum der Hilchenbacher Christdemokraten. „Im Rat und den Ausschüssen der Stadt Hilchenbach wird seit meiner Amtszeit sehr konstruktiv und zielführend für die Entwicklung unserer Stadt zusammengearbeitet. Dabei schätze ich den vertrauensvollen Austausch und die Unterstützung der CDU-Fraktion bei der Umsetzung wichtiger Projekte in Hilchenbach“, unterstrich Kaioglidis abschließend.

CDU Stadtverbandsvorsitzender Oliver Schneider, Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis und CDU Fraktionsvorsitzender André Jung

