Dr. Eberhard Linke mit viertem Rekord in diesem Jahr

(wS/tvl) Kreuztal 21.11.2024 | Der Doppel-Weltmeister aus Schmallenberg im Trikot der LG Kindelsberg Kreuztal blickt auf ein außerordentlich erfolgreiches Jahr 2024 zurück. In seiner „neuen“ Altersklasse, der M80, schaffte er im Weitsprung auf Anhieb mit 4,39m (indoor) und 4,45m (outdoor) zwei neue Weltbestleistungen.

Im Stadion gelang ihm dies auch im Dreisprung. Hier sprang er mit 9,29m, so weit, wie bisher noch niemand in dieser Altersklasse. Einzig die Dreisprung- Bestmarke in der Halle fehlte ihm noch. Problem hier, der Dreisprung fehlt oft im Programm von allgemeinen Hallenmeisterschaften.

Zum Auftakt der neuen Hallensaison bot nun der Hessische Leichtathletikverband Meisterschaften im Hoch- Weit- und Dreisprung an.

Eberhard Linke ergriff die Chance und ging als mit Abstand erfahrenster Athlet im Nordhessischen Baunatal an den Start. Er lobte die sehr gute Organisation und die absolut herzliche Atmosphäre. Leider waren die eher eisigen Temperaturen in der Langenberghalle nicht gerade optimal für neue Bestleistungen. Der M80 Senior traf bei keinem seiner Versuche den Absprungbalken. Im dritten Versuch „verschenkte“ er ca. 30cm und landete bei einer Weite von 8,66m. Dennoch übertraf er damit um genau einen Zentimeter die bisherige Weltbestmarke des US-Amerikaners Edwin Lukens aus dem Jahr 2003.

Der Auftritt von Eberhard Linke bestätigt den guten Eindruck, den Trainer Thomas Blech in der Vorbereitung auf die Hallensaison von seinem Schützling hatte: „Du bist unglaublich schnell und hast richtig Feuer im Fuß, so Blech.

Wir dürfen gespannt sein, was noch folgt. Vielleicht ja doch noch eine internationale Meisterschaft!“

Foto: TV-Littfeld

