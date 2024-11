Drei Verletzte bei Unfall in Bad Berleburg: E-Call Alarm löst Großeinsatz aus

(wS/red) Bad Berleburg 23.11.2024 | Gegen 20:00 wurden am Freitagabend Polizei und Rettungsdienst auf die Bahnhofstraße in Bad Berleburg alarmiert. Dort, so hieß es in der ersten Meldung laut der Polizei, habe es einen E-Call Alarm gegeben, dass zwei Pkw frontal zusammengestoßen seien. Tatsächlich war ein Pkw, besetzt mit drei jungen Männern, aus dem Kreisverkehr an der Astenbergstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs, als er kurz nach der Einfahrt zum Rewemarkt ins Schleudern geriet, sich quer stellte und so mit einem Wagen kollidierte, der die Bahnhofstraße in Gegenrichtung befuhr.

Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge schwer beschädigt. Das zweite Fahrzeug, ebenfalls mit drei Personen besetzt, fuhr nach rechts in einen bepflanzten Bereich neben dem Gehweg und kam kurz vor dem Schaufenster eines dortigen Drogeriemarktes zum Stehen. Der Wagen des Unfallverursachers stand wieder in Fahrtrichtung Bahnhofstraße, war aber schwer beschädigt.

Ein Insasse dieses Pkw kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Bahnhofstraße blieb während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden.

Fotos: wirSiegen.de

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!