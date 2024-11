Ein vorweihnachtliches Erlebnis für Groß und Klein – Tradition, Handwerk und Nostalgie im Technikmuseum Freudenberg

(wS/tm) Freudenberg 21.11.2024 | Vorweihnachtliche Stimmung erfüllt das Technikmuseum Freudenberg auch in diesem Jahr. Und das in einer ganz besonderen Atmosphäre: Am Samstag, den 30. November, und am Sonntag, den 1. Dezember 2024, öffnet die beliebte Weihnachtswerkstatt wieder ihre Tore.

Die traditionsreiche Veranstaltung begeistert seit Jahren und lädt dazu ein, traditionelles Hand in der eindrucksvollen Kulisse der Maschinen- und Fahrzeughalle des Museums zu erleben.

In der geschäftigen und rustikalen Halle, überhaupt im gesamten Museum können die Besucher nicht nur handgefertigte Weihnachtsgeschenke erwerben, sondern auch erfahrenen Handwerkern bei ihrer Arbeit zuschauen. Neben dem geschickten Schmied und dem kunstvollen Drechsler dürfen Besucher in der Weihnachtsbäckerei von Friedhelm Geldsetzer live dabei sein wenn frische Spekulatius gebacken werden.

Der verlockende Duft der vorweihnachtlichen Feinbäckerei und die festliche Dekoration lassen die Herzen höher schlagen.

Ein Höhepunkt ist der Betrieb der historischen Maschinen, angeführt von der mächtigen Möller-Dampfmaschine. Der Klang der ratternden Transmissionen und die funkelnden Funken der glühenden Schmiedearbeiten schaffen eine lebendige Zeitreise ins technische Erbe des Industriezeitalters.

Die Empore der Maschinenhalle wird in diesem Jahr wieder zur Bühne für Spinner und Weber, die ihre Handwerkskunst vorführen. Kinder können im Außerschulischen Lernort unter Anleitung eigene kleine Kunstwerke gestalten und mit nach Hause nehmen.

Für Nostalgie-Fans wartet eine besondere Attraktion: Die alte Setzmaschine der Siegener Zeitung wird vor Ort sein und Michael Prinz erklärt den Besuchern das historische Verfahren, mit dem früher die Zeitung hergestellt wurde. Die kleinen und großen Museumsfans kommen mit den Modelldampfmaschinen oder der Modelleisenbahn auf ihre Kosten, und als besonderes Highlight lädt die Garteneisenbahn zu einer Mitfahrt auf dem Weiherdamm ein.

Ein Höhepunkt für die Kleinen: Am Sonntag, den 1. Dezember, um 15:00 Uhr besucht der Nikolaus das Technikmuseum. Und das in einem außergewöhnlichen Transportmittel. Für die Kinder hat er sicher eine kleine Überraschung dabei. Neben Plätzchen und weihnachtlichen Leckereien lockt das gemütliche Café „Schrauberstübchen“, wo man sich bei Waffeln, Kaffee oder Tee am knisternden Kaminfeuer entspannen kann. Für den herzhaften Hunger gibt es in der Maschinenhalle frisch gegrillte Bratwurst.

Da die Weihnachtswerkstatt ein Erlebnis für die ganze Familie und das gesamte Museum in Aktion ist, wird der reguläre Museumseintritt erhoben. Aufgrund begrenzter Parkmöglichkeiten am Museum bitten werden alle Besucher gebeten, am Sonntag 01. Dezember 2024 auch den Parkplatz des ALDI-Marktes am Weibeweg zu nutzen.

Öffnungszeiten der Weihnachtswerkstatt:

– Samstag, 30. November: 13:00 bis 18:00 Uhr

– Sonntag, 1. Dezember: 10:00 bis 18:00 Uhr

Fotos: Technikmuseum Freudenberg

