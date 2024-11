Einsatzkräfte im Großeinsatz: Brand in der Tiergartenstraße fordert mehrere Verletzte

(wS/red) Siegen 01.11.2024 | In den frühen Abendstunden des 31. Oktober brach in einem Mehrfamilienhaus in der Tiergartenstraße ein Feuer aus. Gegen 18:45 Uhr wurde der Brand gemeldet.

Beim Eintreffen der Feuerwehr fanden die Rettungskräfte im Gebäude eine brennende Wohnungstür vor. Laut ersten Erkenntnissen war das Feuer in der Küche einer Wohnung ausgebrochen. Die Feuerwehr reagierte sofort und setzte alles daran, die noch im Gebäude befindlichen Personen schnell zu finden und zu retten. Zwei Bewohner konnten sicher über die Drehleiter gerettet werden, während drei weitere durch das Treppenhaus in Sicherheit gebracht wurden – ausgestattet mit speziellen Brandschutzhauben. Insgesamt mussten vier Personen ins Krankenhaus gebracht werden.

Insgesamt waren 44 Feuerwehrleute vor Ort, unterstützt von der Polizei sowie dem Deutschen Roten Kreuz und den Maltesern. Eine Person erlitt schwere Verletzungen, während weitere drei Personen mit leichteren Verletzungen behandelt wurden.

Während der Löscharbeiten war die Tiergartenstraße komplett gesperrt. Die Polizei hat bereits Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.





Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

