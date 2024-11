Feierliche Einweihung des neuen Kindererlebnispfades „Der kleine G-Weg“ in Gernsdorf

(wS/ps) Wilnsdorf 29.11.2024 | Am Freitag, 22.11. wurde der neue Kindererlebnispfad feierlich eingeweiht. „Der kleine G-Weg“ ist ein rund 2,2 km langer Erlebnisweg, der einlädt die Natur mit allen Sinnen zu entdecken.

Das Maskottchen des Pfads, der kleine „Gerni“, begleitet die Kinder an 12 Stationen entlang des Weges. An jeder Station können die Kinder spielen und verschiedene Aufgaben lösen.

Der Weg startet am Dorfplatz in Gernsdorf und führt dann Richtung Waldkindergarten, durch den Wald, über Wiesen und Bäche durch die wunderschöne Natur. Besondere Highlights sind ein Märchenhaus, ein großes Tiermemory, eine Lesebank mit Ausblick auf Gernsdorf und eine Kugelbahn am Dorfplatz. Eine Vesperinsel und mehrere Bänke laden zum Ausruhen und Picknicken ein.

Feierlich eröffnet wurde der Weg im Beisein von Bürgermeister Hannes Gieseler, dem Ortsvorsteher Jürgen Keller, der 1. Vorsitzenden des Regionalvereins Roswitha Still, der Regionalmanagerin Verena Landau, Vertretern der Rentnerband, des Heimat- und Wandervereins, der Bücherei Gernsdorf sowie zahlreichen kleinen und großen Gernsdorfern.

Finanziell möglich gemacht wurde das Projekt mit Hilfe einer 80-prozentigen Kleinprojektförderung über die LEADER-Region 3-Länder-Eck. Die verbliebenen 20 Prozent wurden über den Heimat- und Wanderverein Gernsdorf e.V. getragen. Die Umsetzung des Projektes erfolgte mit Hilfe der Rentnerband Gernsdorf. „Ohne den unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz insbesondere der Rentnerband und anderer Gernsdorfer, wäre die Planung und Umsetzung dieses einzigartigen Kindererlebnispfades nicht möglich gewesen. Es ist sehr viel Herzblut und Leidenschaft in die Gestaltung der einzelnen Stationen geflossen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Vielen Dank an alle Helferinnen und Helfer“, so die Initiatoren des Pfades.

Es ist geplant den Kindererlebnispfad in den kommenden Jahren Stück für Stück durch weitere Erlebnisstationen zu ergänzen und verschiedene Aktionen für Kinder auf dem Weg durchzuführen. So feiert Gernsdorf nächstes Jahr sein 725-jähriges Jubiläum. Als erstes Geburtstagsgeschenk erhält das Dorf einen einzigartigen Kindererlebnispfad. Am 30.03.2025 soll der neue Erlebnispfad in einem größeren Rahmen eröffnet werden.

Foto: Heimat- und Wanderverein Gernsdorf e.V.

