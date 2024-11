Feuerwehr und Rettungsdienste im Einsatz: Rauchmelder in der Fritz-Erlersiedlung löst Alarm aus

(wS/red) Kreuztal 13.11.2024 | ERSTMELDUNG | Am heutigen Mittwochmittag mussten Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei in die Fritz-Erlersiedlung ausrücken. Auslöser war die Meldung eines Rauchmelders in einem Mehrfamilienhaus in der Kattowitzer Straße.

Kurz nach der Alarmierung trafen die Feuerwehrkräfte zügig an der Einsatzstelle ein und begannen umgehend mit der Lageerkundung. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass in einer Wohnung auf dem Herd verbranntes Essen für die Auslösung des Rauchmelders verantwortlich war.

Um im Falle einer Gefahr schnellstmöglich reagieren zu können, setzte die Feuerwehr auch die Drehleiter ein, um potenziell betroffene Personen aus den oberen Stockwerken schnell und sicher zu retten.

Zum Glück wurde niemand verletzt. Auch eine weitere Ausbreitung des Rauchs konnte verhindert werden. Die Wohnung, in der das Essen verbrannt war, wurde belüftet.

Der Vorfall erinnert einmal mehr daran, wie wichtig präventive Maßnahmen wie Rauchmelder und schnelle Reaktionen im Notfall sind.



Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de