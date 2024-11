Fotokalender 2025: Hilchenbach „im Wechsel der Jahreszeiten“

(wS/hi) Hilchenbach 20.11.2024 | Von der verschneiten Breitenbachtalsperre zur Ginsburg, über blühende Wiesen nach Ruckersfeld und zum Schluss noch an laubbedeckten Wäldern vorbei zur Eisenstraße – all das kann man sehen, ohne das Haus verlassen zu müssen. Der Hilchenbacher Fotokalender zeigt Hilchenbach und seine Stadtteile im Wechsel der Jahreszeiten und nimmt seine Betrachterinnen und Betrachter mit auf eine imposante Reise.

Passionierte Hobbyfotografinnen und – fotografen haben die Stadt am Rothaarsteig mit ihrer Kamera durch das Jahr begleitet und vielfältige Aufnahmen machen können. Aus den zwölf schönsten Motiven ist ein bunter Fotokalender entstanden, der ab sofort in der Touristik-Information und in der Buchhandlung Bücher buy Eva für 5,00 Euro zu kaufen ist.

Zusätzlich ist eine Auswahl weiterer eingesendeter Bilder zum Thema ab der ersten Dezemberwoche als Ausstellung im Rathaus zu sehen. Besucherinnen und Besucher können die Werke während der Öffnungszeiten in der ersten und zweiten Etage bewundern.

Foto: Stadt Hilchenbach