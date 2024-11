Hähnchengrill-Transporter verliert Zwillingsbereifung auf der HTS zwischen Buschhütten und Geisweid

(wS/red) Siegen 01.11.2024 | Am frühen Freitagabend kam es auf der Hüttentalstraße zu einem Vorfall mit einem Hähnchengrill-Transporter. Der Fahrer befuhr die HTS von Buschhütten kommend in Richtung Siegen. Kurz vor der HTS-Abfahrt Geisweid verlor das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache die Zwillingsbereifung der Hinterachse auf der Fahrerseite, wodurch der Transporter in Schräglage geriet.

Ein nachfolgendes PKW wurde durch herumfliegende Trümmerteile leicht beschädigt, wie die Beamten vor Ort berichteten. Die Polizei sicherte die Unfallstelle ab, sodass der nachfolgende Verkehr an der Unfallstelle vorbeifließen konnte. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Der Transporter musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Bereits Ende Januar 2020 kam es zu einem ähnlichen Ereignis. Auch hier verlor der Fahrer eines Hähnchengrill-Transporter in Hilchenbach die Zwillingsbereifung der Hinterachse auf der Fahrerseite.

Siehe wirSiegen-Bericht vom 29.01.2024



Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

