In der Bismarckhalle: Stadt Siegen verleiht Preis für Interkulturelles Engagement 2024

(wS/si) Siegen 27.11.2024 | Gemeinsam mit dem Integrationsrat hat die Universitätsstadt Siegen am Freitag, 22. November, zum 34. Mal den Preis für Interkulturelles Engagement in der Bismarckhalle in Weidenau verliehen. Preisträger in diesem Jahr ist das KulturIntegrationsQuartier (KIQ), ein zentraler Raum in der Koblenzer Straße 90 für interkulturelle Begegnungen und Veranstaltungsort für Migrantenselbstorganisationen.

Der stellv. Bürgermeister Jens Kamieth und die Integrationsratsvorsitzende Hanan Tahmaz überreichten den mit 500 Euro dotierten Preis an das KIQ, das seit 2016 Organisationen wie etwa dem Flüchtlingshilfenetzwerk kostenfrei Räume zur Verfügung stellt. Aktuell nutzen knapp 25 ehrenamtliche Vereine und Gruppen das KulturIntegrationsQuartier als Veranstaltungsort, darunter Migrantenselbstorganisationen aus über zehn Herkunftsländern.

„Für uns und unsere Gesellschaft ist das ehrenamtliche Handeln im Sinne der Verständigung von zugewanderten und einheimischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern unentbehrlich“, betonte Jens Kamieth und unterstrich damit, wie wichtig das Engagement aller nominierten Organisationen und Personen für das harmonische Zusammenleben in Siegen ist. Ihr Einsatz trägt maßgeblich dazu bei, dass Siegen zu einer Stadt wird, in der kulturelle Vielfalt und gegenseitige Rücksichtnahme gelebte Realität sind.

Zugleich wurde an dem Abend das 40. Jubiläum des Integrationsrates begangen, dazu sagte Jens Kamieth: „Vier Jahrzehnte steht das Gremium inzwischen im Dienste des interkulturellen Zusammenlebens in Siegen.“ Begleitet wurde der Abend durch ein Rahmenprogramm des Odeon Quartetts und der Sopranistin Olcay Sahin. Die Veranstaltung war Teil der Interkulturellen Tage, die mit mehr als 25 Programmpunkten die Vielfalt der Integrations- und Migrationsarbeit in Siegen umfassend abbilden.

Der stellv. Bürgermeister Jens Kamieth (3.v.l.) überreichte gemeinsam mit der Vorsitzenden des Integrationsrates, Hanan Tahmaz (2.v.l.), den Preis für Interkulturelles Engagement 2024 an die Vertreterinnen und Vertreter des KulturIntegrationsQuartiers (KIQ). Foto: Stadt Siegen

