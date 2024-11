Kein Platz für Gewalt gegen Frauen und Mädchen Orangene Bank steht im Foyer des Kreishauses

(wS/si) Siegen 25.11.2024 | Wer ins Kreishaus in Siegen kommt, wird jetzt im Foyer von einer orangenen Bank begrüßt. Anlass sind die Aktionstage „Orange The World“, vom Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November bis zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember. Mit der orangenen Bank im Kreishaus möchten der Runde Tisch gegen Gewalt des Kreises Siegen- Wittgenstein und der Zonta Club Siegen Area ein klares Zeichen gegen Gewalt und für ein gewaltfreies, selbstbestimmtes Leben setzen.

„Die Gewalt gegen Frauen nimmt in Deutschland weiter zu. Ob Hass im Netz, Sexualdelikte oder häusliche Gewalt: Die Straftaten gegen Frauen und Mädchen steigen in allen Bereichen.

Das belegen die erschreckenden Zahlen, die das Bundeskriminalamt erst vor wenigen Tagen veröffentlicht hat“, sagt Landrat Andreas Müller. „Jede dritte Frau in Deutschland erlebt mindestens einmal in ihrem Leben körperliche, psychische oder sexualisierte Gewalt. Die Gewalt findet in der Mitte der Gesellschaft statt. Betroffen sind Frauen jeden Alters und jeder sozialen Schicht – eine nicht hinnehmbare Situation, die unbedingt Gehör finden muss.“

„Gewalt gegen Frauen ist weltweit die häufigste Menschenrechtsverletzung und eine der größten Gesundheitsgefahren für Frauen und Mädchen“, ergänzt Martina Böttcher,

Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Siegen-Wittgenstein und Koordinatorin des Netzwerkes „Runder Tisch gegen Gewalt“.

Die orangene Bank im Kreishaus trägt die Aufschrift „Kein Platz für Gewalt gegen Frauen und Mädchen“. Außerdem ist auf der Bank ein QR-Code angebracht, der auf das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ verweist. „Jeden Tag kommen viele Menschen zu uns ins Kreishaus. Mit der orangenen Bank im Eingangsbereich möchten wir eine möglichst große Sichtbarkeit für dieses wichtige Thema schaffen und zum Dialog einladen“, so Landrat Müller.

(von links): Roswitha Theis (Präsidentin Zonta Club Siegen Area), Landrat Andreas Müller, Martina Böttcher (Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Siegen-Wittgenstein und Koordinatorin des Netzwerkes „Runder Tisch gegen Gewalt“)

