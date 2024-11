Kinderklinik Siegen ehrt langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

(wS/drk) Siegen 20.11.2024 | DRK-Kinderklinik Siegen ehrt 42 Jubilare im Rahmen einer kleinen Feier für deren langjährige Mitarbeit im Unternehmen

Mitte November ehrte die Betriebsleitung der DRK-Kinderklinik Siegen 42Jubilare mit einer kleinen Feierstunde und Geschenken im Bistro Max. Geschäftsführer Carsten Jochum und Betriebsratsvorsitzender Bert Hesse dankten den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich seit mindestens 20 Jahren zugunsten der Kinder und Jugendlichen in der Region engagieren. Dagmar Klingauf, Martina Muesse und Antina Ohrendorf wurden für beeindruckende 45 Jahren Dienstzeit prämiert, acht Mitarbeiterinnen für ihr 40. Jubiläum. Außerdem feierten sechs Kolleginnen und ein Kollege das 35- jährige Dienstjubiläum, acht Kolleginnen und ein Kollege ihre 30-jährige Firmenzugehörigkeit, elf Frauen ihr 25-jähriges Jubiläum und vier Mitarbeiterinnen die 20-jährige Zugehörigkeit zur DRK-Kinderklinik Siegen oder deren Tochtergesellschaften.

„Ich bin wirklich jedes Jahr aufs Neue beeindruckt, dass uns so viele Menschen ihre Arbeitskraft für solch beeindruckende Lebensabschnitte zur Verfügung stellen, um kranke Kindern und Jugendliche zu versorgen. Daher ist die Jubilarfeier immer auch ein Anlass, stolz den Tag mit den Kolleginnen und Kollegen zu begehen und sich symbolisch zu bedanken“, so Klinik- Geschäftsführer Carsten Jochum im Rahmen der Feier. „So viel fachliches Wissen, persönliches Engagement und eine hohe Motivation wissen wir, aber sicher auch unsere kleinen Patienten und deren Eltern, sehr zu schätzen.“

Der Betriebsratsvorsitzende Bert Hesse ergänzte: „Auch wir als Betriebsrat sagen herzlich Dankeschön für das langjährige Engagement in unserer Kinderklinik. Die jahrzehntelange Arbeit in allen Bereichen trägt dazu bei, die Versorgung von rund 5.900 stationären und über 60.900 ambulanten Patientinnen und Patienten aus dem großen Einzugsgebiet jedes Jahr aufs Neue sicherzustellen.“

Foto: Jubilare 2024, von links – Geschäftsführer Carsten Jochum, Martina Muesse, Svenja Jaschke, Annette Kirsch, Birgit Kober, Anita Ohrendorf, Aloisia Muhm und Betriebsratsvorsitzender Bert Hesse

