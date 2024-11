Oliver Klimke zieht Kandidatur als Bürgermeisterkandidat der CDU Netphen zurück

(wS/cdu) Netphen 01.11.2024 | In einer Mitteilung an die wirSiegen-Redaktion gab Marco Müller, Vorsitzender des CDU Stadtverbands Netphen, bekannt, dass Oliver Klimke seine Kandidatur für die Bürgermeisterwahl 2025 zurückzieht. Dieser Schritt erfolgt aufgrund einer beruflichen Perspektive, die Klimke in einer Firmengruppe in der Region Köln/Bonn sieht, was auch mit einem Umzug nach Köln verbunden ist.

Laut Müller war diese Möglichkeit zum Zeitpunkt der Nominierung nicht absehbar. Darüber hinaus spielen persönliche Anfeindungen und die Verbreitung von Unwahrheiten durch einige einflussreiche Meinungsbildner in den sozialen Medien eine Rolle bei Klimkes Entscheidung.

In seiner Mitteilung drückte Oliver Klimke seinen Dank aus für die große Unterstützung, die er von der CDU, den Bürgerinnen und Bürgern Netphens sowie der lokalen Wirtschaft erfahren hat. „Ich habe den Zuspruch und das Engagement der Menschen in dieser Stadt sehr geschätzt und bin dankbar für den Wunsch nach Veränderung und Weiterentwicklung, den viele teilen“, sagte Klimke.

Der CDU Stadtverbandsvorstand äußerte sein Bedauern über den Rückzug Klimkes. „Es ist bedauerlich, dass sich sein Lebensmittelpunkt so frühzeitig verlagert“, kommentierte Müller. Er fügte hinzu, dass die CDU Netphen in der glücklichen Lage sei, bereits mehrere kompetente Bewerber für die Bürgermeisterkandidatur zu haben, mit denen man im Austausch steht. „Wir werden zeitnah einen neuen CDU-Bürgermeisterkandidaten präsentieren“, versicherte Müller.



Foto:Oliver Klimke

