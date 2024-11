Plakette und Urkunde für das schwalbenfreundliche Haus

(wS/nd) Bad Berleburg 07.11.2024 | Bereits am 31. Oktober fand in Bad Berleburg-Elsoff eine besondere Ehrung statt: Das erste Mal seit vielen Jahren wurde im Kreis Siegen-Wittgenstein die Auszeichnung „Schwalbenfreundliches Haus“ verliehen. Die Vorsitzende des Naturschutzbundes (NABU) Siegen-Wittgenstein, Klaudia Witte, überreichte gemeinsam mit Vanessa Wafzig die Plakette und Urkunde an Frau Bald, die sich durch ihren engagierten Einsatz für den Schutz der Rauchschwalben verdient gemacht hat.

„Es ist uns eine Freude, Frau Bald für ihren unermüdlichen Einsatz ehren zu dürfen. Ihr Engagement zeigt, wie wichtig das harmonische Zusammenleben von Mensch und Natur ist“, erklärte Witte während der Verleihung. Die Rauchschwalbe, eine der bekanntesten Vogelarten Deutschlands, ist für ihre eleganten Flugkünste und ihr geselliges Wesen bekannt. Von April bis September kehren die Schwalben jährlich aus ihren Überwinterungsgebieten in Afrika zurück, um in Deutschland zu brüten und ihre Jungtiere aufzuziehen.

Beim Besuch des NABU in Elsoff wurden die Vertreterinnen besonders beeindruckt: Auf dem Anwesen von Frau Bald fanden sich gleich in zwei Scheunen mehrere Nester der Rauchschwalben. Diese kunstvollen Nester, aus Lehm und Naturmaterialien wie Gras und Federn erbaut, befinden sich oft in Scheunen oder unter Dachvorsprüngen. Rauchschwalben sind auf feuchte Stellen nahe ihrer Nistplätze angewiesen, wo sie Baumaterial und ihre Hauptnahrungsquelle, Insekten, finden. Mit ihrem Insektenfang, der auch Fliegen und Mücken umfasst, tragen die Schwalben zur natürlichen Schädlingsbekämpfung bei.

Der NABU möchte mit der Auszeichnung das Bewusstsein für den Schutz der Rauchschwalbe stärken und zugleich das Engagement von Privatpersonen würdigen. „Das Engagement von Bürgern ist unverzichtbar für den Erhalt unserer Artenvielfalt“, betonte Witte und ermutigte interessierte Bürgerinnen und Bürger, sich ebenfalls um die Auszeichnung zu bewerben. „Wir hoffen, dass viele diesem positiven Beispiel folgen und sich aktiv für die Schwalben einsetzen.“

Für weitere Informationen oder zur Bewerbung für die Auszeichnung „Schwalbenfreundliches Haus“ können Interessierte den NABU unter info@nabu-siwi.de kontaktieren.



Foto: Vanessa Wafzig