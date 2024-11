Polizei und Rettungsdienst im Einsatz: Mann droht im Erndtebrücker Rathaus mit Selbstanzündung

(wS/red) Erndtebrück 06.11.2024 | Gegen 08:30 Uhr wurden Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst von Mitarbeitern des Rathauses informiert, dass eine Person damit drohe, sich anzuzünden. Der junge Mann war ein Asylbewerber in der Gemeinde Erndtebrück, der am Morgen zu einem Termin im Rathaus vorsprechen sollte. Dort war er laut Polizei vor Ort bereits entsprechend aggressiv aufgetreten.

Wie in einer Pressemitteilung der Gemeinde zu erfahren war, hatte der Mann im Treppenhaus unweit des Jobcenters damit gedroht, sich anzuzünden und hatte sich zuvor mit Wodka übergossen. Aufgrund des Notrufes löste die Leitstelle des Kreises Siegen Wittgenstein das Einsatzstichwort „Feuer 4“ aus, woraufhin sich einige Feuerwehreinheiten aus Erndtebrück und den umliegenden Ortschaften auf den Weg machten. Zudem wurden der RTW der DRK Rettungswache Womelsdorf und der Bad Berleburger Notarzt, sowie mehrere Streifenwagen der Polizei alarmiert.

Glücklicherweise gelang des den Rathausmitarbeitern, den Mann bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte zu überwältigen und die Situation so zu entschärfen. Die Feuerwehren konnten ihren Einsatz daraufhin schnell beenden, Polizei und Rettungsdienst waren zunächst noch einige Zeit im Rathaus beschäftigt, bevor der Mann schließlich mit dem Rettungswagen und in Begleitung der Polizei in eine Psychiatrie gebracht wurde.

Das Rathaus blieb heute geschlossen.

