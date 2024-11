Pünktlich zum 1. Advent – Sonntag, 1. Dezember 2024 – 15:00 Uhr : Der Nikolaus kommt ins Technikmuseum Freudenberg – mit Geschenke für die Kinder

(wS/tm) Freudenberg 24.11.2024 | Der Nikolaus am Technikmuseum Freudenberg Sonntag, 1. Dezember 2024, 15:00 Uhr

Am ersten Adventssonntag erwartet Familien ein ganz besonderes Erlebnis im Technikmuseum Freudenberg: Der Nikolaus hat seinen Besuch angekündigt! Mit seiner zauberhaften Ausstrahlung gehört der Nikolaus ebenso zur Adventszeit wie Plätzchen, Punsch und der festlich geschmückte Weihnachtsbaum.

Am 1. Dezember 2024 um 15:00 Uhr kommt er ins Technikmuseum – und bringt natürlich für alle Kinder eine kleine Überraschung mit. Doch nicht nur der Nikolaus selbst sorgt für staunende Augen: Wie in jedem Jahr reist er mit einem außergewöhnlichen Transportmittel an, das perfekt zur faszinierenden Welt der Technik im Museum passt. Es bleibt spannend, womit der Nikolaus diesmal ankommt!

Zusätzlich öffnet an diesem Tag die beliebte Weihnachtswerkstatt des Museums ihre Türen. Hier können große und kleine Besucher kreativ werden und gemeinsam die Adventszeit einläuten – der perfekte Rahmen, um den Tag mit der Familie zu genießen.

Damit kein Kind die Ankunft des Nikolauses verpasst, ist es wichtig, pünktlich um 15:00 Uhr vor Ort zu sein. Weitere Informationen unter: www.technikmuseum-freudenberg.de

Foto: Technikmuseum Freudenberg

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!