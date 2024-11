Schwerer Verkehrsunfall in Dreis-Tiefenbach sorgt für massive Verkehrsbehinderungen

(wS/red) Netphen 29.11.2024 | Am heutigen Nachmittag ereignete sich an der Kreuzung K 5/Siegstraße ein schwerer Verkehrsunfall, der den Verkehr in der Umgebung erheblich beeinträchtigt. Die Siegstraße ist zwischen Unterer Industriestraße und Bismarckstraße vollständig gesperrt. Auf der K 5 wird der Verkehr in Richtung Netphen umgeleitet. Auch die Zufahrt zur B 62 aus Netphen ist ab dem Kreisverkehr Kronprinzenstraße blockiert.

Ein 62-jähriger Autofahrer war auf der Tiefenbacher Straße in Richtung Siegstraße unterwegs. An einer Ampel touchierte er ein wartendes Fahrzeug und prallte anschließend gegen die Treppe eines angrenzenden Wohnhauses. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt ins Krankenhaus gebracht. Ein internistischer Notfall als Ursache wird nicht ausgeschlossen.

Die Unfallstelle blieb über Stunden gesperrt, um Rettungsmaßnahmen und die Aufnahme auslaufender Betriebsmittel durch die Feuerwehr zu ermöglichen.

Noch immer (Stand 16:00 Uhr) kommt es zu massiven Verkehrsbehinderungen in Dreis-Tiefenbach und den umliegenden Gebieten. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

