Skatepark nun komplett zur Nutzung freigegeben

(wS/bu) Burbach 09.11.2024 | An dieser Anlage hätte auch der deutsche Skateboard-Pionier Titus Dittmann seine Freude. Mit dem neuen Skatepark am Burbacher Sportplatz wurde nicht nur für die Jugendlichen der Gemeinde ein wahres Eldorado für alle, die gern auf Rollen unterwegs sind, geschaffen, sondern ein Mekka für alle Skater in der Region. Nachdem der eigentliche Skate-Parcours bereits vor einigen Wochen freigegeben worden war, erfolgte nun die bauliche Abnahme der weiteren Anlagen. Auch das Streetball-Feld, die Calisthenics-Anlage sowie die Grünanlagen und Sitzgelegenheiten können nun bedenkenlos genutzt werden.

Das Projekt wurde auf Initiative der Jesus Freaks von der Gemeindeverwaltung mit Unterstützung der lokalen

Politik vorangetrieben. Als Ergänzung zum benachbarten Kleinspielfeld und der bestehenden Dirt-Bike-Strecke war von Anfang an klar, dass der Skatepark zum einen, von möglichst vielen Zielgruppen genutzt werden sollte und zum anderen eine hohe Verweilqualität aufweisen sollte. Der Skateparcours ist für Anfänger und Profis gleichermaßen nutzbar, mit den zusätzlichen Angeboten wurde der Park auch für Nicht- Skater attraktiv gestaltet, sodass eine vielfältige und häufige Nutzung erwartet wird. In den ersten Wochen wurde der bereits ausgiebig von den heimischen Skatern getestet.

Die Gemeinde Burbach hat rund 900.000 Euro in den ca. 700 Quadratmeter großen Skatepark an der Carl-Benz-Straße im Burbacher Gewerbepark investiert. Über die nordrhein-westfälische Landesförderung für Stadterneuerung erhält die Kommune 730.000 Euro Förderung für die Maßnahme. Im kommenden Frühjahr soll die Anlage offiziell mit einem öffentlichen Fest eröffnet werden. Bis dahin darf aber schon nach Herzenslust geskatet, gespielt und trainiert werden.

