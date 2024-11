Solidarität mit Thyssenkrupp-Mitarbeitern: Veranstaltung am Roten Platz in Kreuztal am 11. Dezember 2024 um 17 Uhr

(wS/red) Kreuztal 30.11.2024 | In einem eindringlichen Appell an die Region lädt die Belegschaft des Thyssenkrupp-Werks Kreuztal-Eichen mit Unterstützung der IG Metall Siegen zu einer Solidaritätsveranstaltung ein. Unter dem Motto „Heute wir – morgen ihr!“ soll am Mittwoch, dem 11. Dezember 2024, ab 17 Uhr auf dem Roten Platz in Kreuztal ein starkes Zeichen gesetzt werden. Ziel ist es, die Beschäftigten und ihre Familien zu unterstützen und zugleich die Bedeutung der Industrieregion Siegerland zu betonen.

Hintergrund: Geplante Werkschließung trifft Region hart

Die Ankündigung der Werkschließung in Kreuztal-Eichen hat nicht nur für die rund 600 Mitarbeiter, sondern auch für ihre Angehörigen und die gesamte Region tiefgreifende Auswirkungen. Der Verlust dieses Standorts ist ein massiver Einschnitt in die wirtschaftliche Struktur des Siegerlands, das seit jeher von der Stahlindustrie geprägt ist. Vertreter der Politik, wie der Kreisvorsitzende der CDA Siegen-Wittgenstein, Julian Siebel, und Jens Kamieth (MdL), zeigen sich alarmiert und fordern eine engagierte Zusammenarbeit aller Beteiligten, um Lösungen zu finden und die Zukunft der Region zu sichern.

Solidarität und Zusammenhalt gefordert

„Es beginnt mit Thyssenkrupp Steel und endet bei uns allen. Wir müssen um unsere Industrieregion kämpfen. Nur gemeinsam sind wir stark!“ Die Botschaft ist klar – ein wirtschaftlicher Strukturwandel darf nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden.

Auf einem verbreiteten Flyer wird die Dringlichkeit unterstrichen: „Industrieregion Siegerland muss bleiben!“ Ziel der Veranstaltung ist es, den betroffenen Menschen eine Stimme zu geben und zugleich die Verantwortung der Politik und des Unternehmens zu betonen.

Praktische Hinweise

Die Veranstaltung beginnt am Mittwoch, 11. Dezember 2024, um 17 Uhr auf dem Roten Platz in Kreuztal. Für Anreisende stehen ausreichend Parkmöglichkeiten, beispielsweise am Parkplatz Roonstraße, zur Verfügung.

Diese Veranstaltung ist eine Gelegenheit für die Region, ihre Solidarität zu zeigen und gemeinsam für die Zukunft der Industrieregion Siegerland einzustehen. Mitarbeiter: „Kommt vorbei und macht mit – nur zusammen können wir etwas bewegen!“

Mittwoch, 11. Dezember 2024

17 Uhr

Roter Platz in Kreuztal

.

.

