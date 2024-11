Spendenkampagne für die Opfer der Flutkatastrophe „La DANA“ in Spanien – Aufruf der Spanischsprachigen Gemeinde Siegerland e.V.

(wS/red) Kreuztal 10.11.2024 | Die Spanischsprachige Gemeinde Siegerland e.V. ruft zu einer Spendenkampagne für die Opfer der verheerenden Flutkatastrophe „La DANA“ in der Region Valencia auf. Die Katastrophe ereignete sich am Dienstagabend, dem 29. Oktober 2024, als plötzliche, gewaltige Regenfälle die Region und angrenzende Gebiete mit enormen Überschwemmungen überzogen. La DANA (DANA steht für „Depresión Aislada en Niveles Altos“ – ein isoliertes Tiefdruckgebiet) führte zu massiven Schäden in Valencia, Murcia und Andalusien, wobei viele Dörfer überflutet und zahlreiche Häuser zerstört wurden.

In nur wenigen Stunden wurden hunderte von Fahrzeugen, Müllcontainern und sogar ganze Häuser von den Wassermassen mitgerissen. Zigtausende von Menschen verloren alles, was sie besaßen. Die zerstörerischen Fluten kamen ohne ausreichende Vorwarnung, sodass die betroffenen Gemeinden kaum Zeit hatten, sich vorzubereiten. Durch die Berichterstattung in den Medien und auf verschiedenen Kanälen erreichten uns erschütternde Bilder und Hilferufe. Auch von Familienangehörigen und Verwandten unserer Vereinsmitglieder haben wir erfahren, dass sie Verluste zu beklagen haben.

Wir haben im Fernsehen, in den sozialen Medien wie Instagram, Facebook, Telegram, etc. gesehen, wie Menschen durch diese Katastrophe in existenzielle Not geraten sind. Auch wenn wir nicht direkt vor Ort helfen konnten, wollen wir als Verein unseren Beitrag leisten und die betroffenen Menschen unterstützen. Der Vorstand der Spanischsprachigen Gemeinde Siegerland e.V. hat aus diesem Grund entschieden, eine große Spendenkampagne ins Leben zu rufen.

Die Spanischsprachige Gemeinde Siegerland e.V., die 1997 gegründet wurde und seitdem die Interessen und den Zusammenhalt der spanischen und spanischsprachigen Bevölkerung in der Region Siegen-Wittgenstein fördert hat direkte Kontakte mit den lokalen Hilfsorganisationen in Valencia. Dank der Kontakte zur „Hijas de la Caridad: Comunidad Luisa de Marillac“ und der „Casa de la Caridad“ in Valencia können die gespendeten Gelder direkt und unbürokratisch an die Bedürftigen vor Ort weitergeleitet werden.

Die Spenden sollen genutzt werden, u. a. um temporäre Unterkünfte bereitzustellen, Nahrungsmittel und sanitäre Artikel zu beschaffen und vor allem, um die grundlegenden Lebensbedingungen der Betroffenen wiederherzustellen. Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Wiederherstellung von grundlegenden Infrastrukturen wie Strom, Wasser und Heizung – dazu werden Fachleute wie Elektriker, Sanitär- und Heizungsinstallateure sowie Schreiner benötigt. Jeder gespendete Euro fließt auch direkt in diese Hilfe. Darüber hinaus erhalten wir von unseren Partnern in Valencia regelmäßige Rückmeldungen darüber, wie die Spenden verwendet werden. Diese Informationen stellen wir dann auf unserer Homepage zur Verfügung.“

Die Spenden können auf das folgende Konto der Spanischsprachigen Gemeinde Siegerland e.V. überwiesen werden:

IBAN: DE43 4605 0001 0000 0833 29

BIC: WELADED1SIE

Verwendungszweck: Flutkatastrophe La Dana Valencia

Die Spanischsprachige Gemeinde Siegerland hat bereits 1.000 Euro aus der Vereinskasse beigesteuert, um einen ersten Beitrag zu leisten und hoffen, dass viele Menschen unserem Aufruf folgen und mit einer Spende helfen.

Für Spendenbescheinigungen oder weiterer Information können sich Spender per E-Mail an sp.ge.sie@web.de wenden.

Da die Not vor Ort nicht in kurzer Zeit behoben werden kann, wird die Spanischsprachige Gemeinde Siegerland auch im kommenden Jahr Veranstaltungen durchführen, deren Erlöse ebenfalls der Unterstützung der Opfer zugutekommen werden. Über die sozialen Medien wird regelmäßig über den Fortschritt der Hilfe und weitere Aktivitäten informiert.

Über die Spanischsprachige Gemeinde Siegerland e.V.

Die Spanischsprachige Gemeinde Siegerland e.V. wurde 1997 gegründet und setzt sich seitdem für die Förderung des Zusammenhalts der spanischsprachigen Gemeinschaft in der Region Siegen-Wittgenstein ein. Der Verein bietet ein Netzwerk für spanische und spanischsprachige Mitbürger und unterstützt soziale, kulturelle sowie humanitäre Projekte.



Kontakt:

Spanischsprachige Gemeinde Siegerland e.V.

E-Mail: sp.ge.sie@web.de

Website: www.ik-seniorennetzwerk.de