Susanne Otto zur Landratskandidatin der CDU gewählt – 100% Zustimmung für die Kriminalhauptkommissarin aus Wilnsdorf

(wS/cdu) Wilnsdorf 29.11.2024 | Die CDU Siegen-Wittgenstein steht geschlossen zusammen. Das zeigte sich erneut bei der Aufstellungsversammlung für die Landratswahl im kommenden Jahr. Susanne Otto wurde von den 62 stimmberechtigten CDU-Mitgliedern im Kulturhaus Lyz einstimmig zur Landratskandidatin gewählt.

„Susanne Otto liefert alles, was eine Landrätin mitbringen muss. Sie hat die Bedürfnisse der Menschen im Blick, besitzt Empathie, kann in schwierigen Situationen mit Druck umgehen und bringt sowohl Führungsqualitäten als auch Fachkompetenz mit. Wir wollen diese Wahl nicht nur gewinnen, wir werden die Landratswahl mit Susanne Otto gewinnen“, betonte der CDU-Kreisvorsitzende Benedikt Büdenbender.

Susanne Otto erklärte: „Ich kandidiere für die CDU, um den politischen Kurs des Kreishauses der letzten zehn Jahre zu ändern und zu verbessern. Als Kriminalhauptkommissarin habe ich langjährige Erfahrung im Umgang mit Krisensituationen. Gleichzeitig weiß ich als Mutter von zwei Kindern, wie wichtig zuverlässige Angebote für Bildung, Betreuung und Freizeit sind.“ Ein besonderer Schwerpunkt ihrer Arbeit soll es sein, die Sicherheit im Kreis zu stärken: „In Siegen-Wittgenstein wollen und sollen sich die Menschen sicher fühlen.“

Hermann-Josef Droege, Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion, sprach in seiner Ansprache wichtige Themen an, die seiner Meinung nach unbedingt angepackt oder weiterentwickelt werden müssen. Dazu gehört vor allem die weitere Haushaltskonsolidierung, die auch von den Bürgermeistern gefordert wird. „Dass die Kreisverwaltung seit Jahren nicht erklären kann, warum das Jugendamt mit seinen Ausgaben überregional an der Spitze liegt, ist schlicht ein Armutszeugnis.“ Darüber hinaus forderte Droege, die Energiewende ganzheitlich zu denken: „Wir müssen das Thema umfassend angehen und deshalb über einen ‚Masterplan regenerativer Energien für Siegen-Wittgenstein‘ diskutieren.“

Abschließend erklärte Susanne Otto: „Wir wollen, dass Siegen-Wittgenstein seine Tradition als starker Industriestandort fortsetzt. Deshalb brauchen wir einen starken Mittelstand, der weiterhin erfolgreich in der Region arbeiten kann. Gerade in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit werde ich mich als Landrätin für die wirtschaftliche Entwicklung einsetzen und unsere Region aktiv voranbringen – durch gute Rahmenbedingungen, moderne Infrastruktur und eine enge Zusammenarbeit mit der heimischen Wirtschaft.

Fotos: CDU

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!