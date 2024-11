Tote Person am Biggesee aufgefunden

(wS/ots) Kreis Olpe 04.11.2024 | Feuerwehr, Polizei und DLRG sind heute (Montag, 04.11.2024) seit ca. 14:00 Uhr am Biggesee im Bereich der Waldenburger Bucht in Attendorn im Einsatz. Hier wurde im Wasser eine tote Person aufgefunden. Die Ermittlungen zur zweifelsfreien Identifizierung und zur Feststellung der Todesursache dauern derzeit an.



.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!