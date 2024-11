Übung der Einsatzleitung der Feuerwehr Wenden

(wS/ots) Wenden 04.11.2024 | Am vergangenen Wochenende trafen sich die Mitglieder der Wendener Einsatzleitung zu einer Übung im Feuerwehrhaus in Wenden. Die Übungsleitung hatte der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Jens Winnersbach. Zusammen mit Marius Brüser und Michael Kling, Kreisbrandmeister des Märkischen Kreises, wurde eine Übung ausgearbeitet, die von den Kräften des Stabes abgearbeitet werden musste. Angenommen wurde ein Waldbrand im benachbarten Friesenhagen in Rheinland-Pfalz, der im Verlauf der Übung im Bereich Römershagen auf die Gemeinde Wenden überzugreifen drohte.

Wichtig bei solchen Einsatzlagen ist die Kommunikation innerhalb des Stabes zwischen den verschiedenen Funktionen. Darüber hinaus auch zu den beteiligten Einsatzkräften der Gebietskörperschaften Friesenhagen und Freudenberg, welche seitens der Übungsleitung eingespielt wurde. Weiterhin galt es innerhalb der Einsatzleitung die Einheiten zu koordinieren, die neben der Brandbekämpfung auch die Evakuierung der Ortschaft Römershagen durchführen sollten.

Dies beinhaltete nicht nur den Transport nicht mehr gehfähiger Personen, sondern auch die Betreuung und Verpflegung aller zu evakuierenden Personen. Hierzu wurde in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz eine fiktive Verpflegungsstelle eingerichtet.

In der Einsatzleitung in Wenden befinden sich neben den Angehörigen der Feuerwehr immer auch Kameradinnen und Kameraden des DRK-Ortsvereins Wenden. Neben der Unterstützung als Fachberater besetzen sie regelmäßig unterstützend einen Sachbereich innerhalb der Einsatzleitung.

Erstmals kam auch die Verpflegungseinheit der Feuerwehr Wenden zum Einsatz, die zukünftig bei länger andauernden Einsätzen die Erstverpflegung der Kräfte vor Ort sicherstellt.

Foto: Feuerwehr Wenden

.

.

